Görüş Bildir
Haberler
Spor
Voleybol
Melissa Vargas Yeni Saçlarıyla Hayranlarının Beğenisini Topladı

Melissa Vargas Yeni Saçlarıyla Hayranlarının Beğenisini Topladı

Hakan Karakoca
Hakan Karakoca - Onedio Editörü
30.09.2024 - 15:26

Filenin Sultanları'nın yıldız ismi Melissa Vargas yeni saçlarıyla hayranlarının karşısına çıktı. Sosyal medyadan yeni imajını paylaşan Vargas'a yapılan yorumlarda yeni tarzı övgü yağmuruna tutuldu.

İçeriğin Devamı Aşağıda
Reklam

Filenin Sultanları'nın yıldızı Melissa Vargas bu kez attığı sayılar, kazandırdığı maçlar değil saçlarıyla gündeme geldi. Milli yıldız yeni saç şekliyle beğeni topladı.

Filenin Sultanları'nın yıldızı Melissa Vargas bu kez attığı sayılar, kazandırdığı maçlar değil saçlarıyla gündeme geldi. Milli yıldız yeni saç şekliyle beğeni topladı.

Yaptığı saç şekliyle hayranlarının karşısına çıkan Vargas'a hayranlarından destek geldi. Kısa sürede binlerce beğeni alan fotoğraf aynı zamanda güzel yorum ve temennilerle karşılandı.

Yaptığı saç şekliyle hayranlarının karşısına çıkan Vargas'a hayranlarından destek geldi. Kısa sürede binlerce beğeni alan fotoğraf aynı zamanda güzel yorum ve temennilerle karşılandı.

"Her model yakışıyor" , "Yine bebek gibi" , "İdol", "Yine çok tatlı" yorumlarının yapıldığı fotoğrafı paylaşan kuaförü de "İstanbul'daki her anı büyülü hale getiriyoruz" notu düştü.

"Her model yakışıyor" , "Yine bebek gibi" , "İdol", "Yine çok tatlı" yorumlarının yapıldığı fotoğrafı paylaşan kuaförü de "İstanbul'daki her anı büyülü hale getiriyoruz" notu düştü.

Vargas kamp tişörtüyle verdiği pozda yine Filenin Sultanları fanlarını mutlu etmeyi başardı.

Vargas kamp tişörtüyle verdiği pozda yine Filenin Sultanları fanlarını mutlu etmeyi başardı.

İlginizi Çekebilir

Yorumlar ve Emojiler Aşağıda
Reklam
BU İÇERİĞE EMOJİYLE TEPKİ VER!
4
2
2
0
0
0
0
Yorumlar Aşağıda
Reklam
ONEDİO ÜYELERİ NE DİYOR?
Yorum Yazın