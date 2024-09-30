Melissa Vargas Yeni Saçlarıyla Hayranlarının Beğenisini Topladı
Melissa Vargas Yeni Saçlarıyla Hayranlarının Beğenisini Topladı
Filenin Sultanları'nın yıldız ismi Melissa Vargas yeni saçlarıyla hayranlarının karşısına çıktı. Sosyal medyadan yeni imajını paylaşan Vargas'a yapılan yorumlarda yeni tarzı övgü yağmuruna tutuldu.
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Filenin Sultanları'nın yıldızı Melissa Vargas bu kez attığı sayılar, kazandırdığı maçlar değil saçlarıyla gündeme geldi. Milli yıldız yeni saç şekliyle beğeni topladı.
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Yaptığı saç şekliyle hayranlarının karşısına çıkan Vargas'a hayranlarından destek geldi. Kısa sürede binlerce beğeni alan fotoğraf aynı zamanda güzel yorum ve temennilerle karşılandı.
"Her model yakışıyor" , "Yine bebek gibi" , "İdol", "Yine çok tatlı" yorumlarının yapıldığı fotoğrafı paylaşan kuaförü de "İstanbul'daki her anı büyülü hale getiriyoruz" notu düştü.
Vargas kamp tişörtüyle verdiği pozda yine Filenin Sultanları fanlarını mutlu etmeyi başardı.
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