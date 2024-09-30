Serhat Ulueren'den Dikkat Çeken İddia: "Maç Sattılar Demiyorum Ama Kasıtlı Olarak Kötü Oynadılar"
Serhat Ulueren'den Dikkat Çeken İddia: "Maç Sattılar Demiyorum Ama Kasıtlı Olarak Kötü Oynadılar"
Gazeteci Serhat Ulueren'den Galatasaray'ın iki yıldızı için kritik bir iddia geldi. Ulueren'e göre Barış Alper Yılmaz ve Batshuayi 'maç satmadılar ama bilerek kötü oynadılar.'
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Galatasaray'ın 3-0'dan 3-3 berabere kaldığı maçın ardından Serhat Ulueren önemli bir iddiada bulundu. Ulueren, Kasımpaşa maçında 2 futbolcunun kasıtlı olarak kötü oynadığını ileri sürdü.
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Ulueren, "Ben maç sattılar demiyorum ama Barış Alper ve Batshuayi, kasıtlı olarak maçta oynamadılar ve hocaya tavır yaptılar" dedi.
Okan Buruk'a iki ismin nefret kustuğunu iddia eden Ulueren ikili ile ilgili şu ifadelerde bulundu:
"Barış Alper Yılmaz ve Michy Batshuayi, Okan Buruk'tan intikam alıyor." diyen Ulueren, Batshuayi'nin ne yaparsa yapsın Osimhen ve Icardi'nin önüne geçemeyeceğini kabullendiğini söyledi.
İki ismin kadro dışı kalması gerektiğini savunan Serhat Ulueren, "Okan Buruk'un yerinde olsam derhal ikisini de kadro dışı bırakırım. En azından Letonya'daki Rigas maçına götürmem" dedi.
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