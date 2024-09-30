Süper Lig'de Beşiktaş, Kayserispor Deplasmanında Moral Arıyor
Süper Lig'de Beşiktaş, Kayserispor Deplasmanında Moral Arıyor
Süper Lig'in 7. haftası Kayseri'de kapanıyor. Kayserispor'un ev sahipliği yapacağı gecede Beşiktaş, Ajax maçından sonra moral arıyor.
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Avrupa Ligi'nde Ajax'tan beklemediği şekilde ağır bir mağlubiyet alan Beşiktaş gözünü lige çevirdi. Rakip ise Burak Yılmaz'ın Kayserispor'u!
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Beşiktaş'ta yapılan açıklamaya göre sakatlığı bulunan Al-Musrati ve sarı kart cezalısı Arthur Masuaku ile Necip Uysal ve Onur Bulut kadroda yer almadı.
Kadrodaki sürpriz ise Alex Oxlade-Chamberlain oldu. İngiliz oyuncu bu sezon ilk kez kamp kadrosunda yer aldı.
İki takım Süper Lig'de 57. kez karşı karşıya gelecek. 56 maçın 34'ünü Beşiktaş, 12'sini Kayserispor kazandı. 10 müsabaka da berabere sonuçlandı.
Beşiktaş ligde oynadığı beş maçta dört galibiyet ve bir beraberlik aldı. 13 puanlı Beşiktaş kazanması halinde lider Galatasaray'la maç eksiğine rağmen puan farkını üçe düşürecek.
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Ligde zor günler geçiren Kayserispor'un ise henüz galibiyeti yok. 5 maçta 3 beraberlik 2 mağlubiyetle 17. sırada yer alıyor.
Beşiktaş'ın muhtemel 11'i: Mert, Svensson, Paulista Udoukhai, Emirhan, Ndour, Fernandes, Joao Mario, Rafa, Semih, Immobile
Kayserispor'un muhtemel 11'i: Bilal, Gökhan Sazdağı, Attamah, Atif, Carole, Bourabia, Kartal, Boa Morte, Miguel Cardoso, Mane, Nazon
Bu akşam 20.00'de başlayacak maç beIN Sports'tan yayınlanacak. Maçın hakemi ise Atilla Karaoğlan olacak.
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