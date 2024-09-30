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Süper Lig'de Beşiktaş, Kayserispor Deplasmanında Moral Arıyor

Süper Lig'de Beşiktaş, Kayserispor Deplasmanında Moral Arıyor

Hakan Karakoca
Hakan Karakoca - Onedio Editörü
30.09.2024 - 11:19

Süper Lig'in 7. haftası Kayseri'de kapanıyor. Kayserispor'un ev sahipliği yapacağı gecede Beşiktaş, Ajax maçından sonra moral arıyor.

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Avrupa Ligi'nde Ajax'tan beklemediği şekilde ağır bir mağlubiyet alan Beşiktaş gözünü lige çevirdi. Rakip ise Burak Yılmaz'ın Kayserispor'u!

Avrupa Ligi'nde Ajax'tan beklemediği şekilde ağır bir mağlubiyet alan Beşiktaş gözünü lige çevirdi. Rakip ise Burak Yılmaz'ın Kayserispor'u!

Beşiktaş'ta yapılan açıklamaya göre sakatlığı bulunan Al-Musrati ve sarı kart cezalısı Arthur Masuaku ile Necip Uysal ve Onur Bulut kadroda yer almadı.

Beşiktaş'ta yapılan açıklamaya göre sakatlığı bulunan Al-Musrati ve sarı kart cezalısı Arthur Masuaku ile Necip Uysal ve Onur Bulut kadroda yer almadı.

Kadrodaki sürpriz ise Alex Oxlade-Chamberlain oldu. İngiliz oyuncu bu sezon ilk kez kamp kadrosunda yer aldı.

Kadrodaki sürpriz ise Alex Oxlade-Chamberlain oldu. İngiliz oyuncu bu sezon ilk kez kamp kadrosunda yer aldı.

İki takım Süper Lig'de 57. kez karşı karşıya gelecek. 56 maçın 34'ünü Beşiktaş, 12'sini Kayserispor kazandı. 10 müsabaka da berabere sonuçlandı.

İki takım Süper Lig'de 57. kez karşı karşıya gelecek. 56 maçın 34'ünü Beşiktaş, 12'sini Kayserispor kazandı. 10 müsabaka da berabere sonuçlandı.

Beşiktaş ligde oynadığı beş maçta dört galibiyet ve bir beraberlik aldı. 13 puanlı Beşiktaş kazanması halinde lider Galatasaray'la maç eksiğine rağmen puan farkını üçe düşürecek.

Beşiktaş ligde oynadığı beş maçta dört galibiyet ve bir beraberlik aldı. 13 puanlı Beşiktaş kazanması halinde lider Galatasaray'la maç eksiğine rağmen puan farkını üçe düşürecek.
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Ligde zor günler geçiren Kayserispor'un ise henüz galibiyeti yok. 5 maçta 3 beraberlik 2 mağlubiyetle 17. sırada yer alıyor.

Ligde zor günler geçiren Kayserispor'un ise henüz galibiyeti yok. 5 maçta 3 beraberlik 2 mağlubiyetle 17. sırada yer alıyor.

Beşiktaş'ın muhtemel 11'i: Mert, Svensson, Paulista Udoukhai, Emirhan, Ndour, Fernandes, Joao Mario, Rafa, Semih, Immobile

Beşiktaş'ın muhtemel 11'i: Mert, Svensson, Paulista Udoukhai, Emirhan, Ndour, Fernandes, Joao Mario, Rafa, Semih, Immobile

Kayserispor'un muhtemel 11'i: Bilal, Gökhan Sazdağı, Attamah, Atif, Carole, Bourabia, Kartal, Boa Morte, Miguel Cardoso, Mane, Nazon

Kayserispor'un muhtemel 11'i: Bilal, Gökhan Sazdağı, Attamah, Atif, Carole, Bourabia, Kartal, Boa Morte, Miguel Cardoso, Mane, Nazon

Bu akşam 20.00'de başlayacak maç beIN Sports'tan yayınlanacak. Maçın hakemi ise Atilla Karaoğlan olacak.

Bu akşam 20.00'de başlayacak maç beIN Sports'tan yayınlanacak. Maçın hakemi ise Atilla Karaoğlan olacak.

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