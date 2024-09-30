Profesyonel CS2 Oyuncusu NiKo Maçta Sinirlenip Yumrukladığı Masayı Kırdı!
Profesyonel CS2 Oyuncusu NiKo Maçta Sinirlenip Yumrukladığı Masayı Kırdı!
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BLAST Fall Final 2024'ün G2 Esports - Vitality karşılaşmasında çok konuşulacak bir olay yaşandı.
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NiKo clutch'ı kaçırdıktan sonra masasını yumruklayarak hem kendini yaraladı, hem de masayı kırdı!
NiKo'nun hem masayı kırdığı, hem de kendini yaraladığı o anlar ise şöyle:👇
Kırdığı masa ise maçın ardından NiKo'ya hediye edildi.
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