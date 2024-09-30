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Profesyonel CS2 Oyuncusu NiKo Maçta Sinirlenip Yumrukladığı Masayı Kırdı!

Profesyonel CS2 Oyuncusu NiKo Maçta Sinirlenip Yumrukladığı Masayı Kırdı!

Daedra
Daedra - Onedio Üyesi
30.09.2024 - 11:41

Oyunlarda, özellikle de rekabetçi oyunlarda hepimizin sinirlerini zorlayan anlar oluyor ancak profesyonel CS2 oyuncusu NiKo maçta sinirle vurduğu masayı kırdığı anlarla uzun süre konuşulacak gibi.

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BLAST Fall Final 2024'ün G2 Esports - Vitality karşılaşmasında çok konuşulacak bir olay yaşandı.

BLAST Fall Final 2024'ün G2 Esports - Vitality karşılaşmasında çok konuşulacak bir olay yaşandı.

Maçın üçüncü ve kazananı belirleyecek olan haritası Mirage'da kıran kırana mücadele devam ederken CS2 sahnesinin en iyi oyuncuları arasında gösterilen NiKo sinirlerine daha fazla hakim olamadı!

NiKo clutch'ı kaçırdıktan sonra masasını yumruklayarak hem kendini yaraladı, hem de masayı kırdı!

NiKo clutch'ı kaçırdıktan sonra masasını yumruklayarak hem kendini yaraladı, hem de masayı kırdı!

Maçın kritik bir anında çok önemli bir vuruşla clutch'ı kaçıran NiKo'nun bu hatasını Vitality'nin IGL'i apEX affetmedi ve müthiş bir geri dönüşle NiKo'yu saf dışı bıraktı. Yaptığı kritik hatanın ardından NiKo ise sinirlerine daha fazla hakim olamayarak öfkesini hem masadan, hem de kendi elinden çıkarttı.

NiKo'nun hem masayı kırdığı, hem de kendini yaraladığı o anlar ise şöyle:👇

Kırdığı masa ise maçın ardından NiKo'ya hediye edildi.

Kırdığı masa ise maçın ardından NiKo'ya hediye edildi.

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