Profesyonel CS2 Oyuncusu NiKo Maçta Sinirlenip Yumrukladığı Masayı Kırdı!

Maçın kritik bir anında çok önemli bir vuruşla clutch'ı kaçıran NiKo'nun bu hatasını Vitality'nin IGL'i apEX affetmedi ve müthiş bir geri dönüşle NiKo'yu saf dışı bıraktı. Yaptığı kritik hatanın ardından NiKo ise sinirlerine daha fazla hakim olamayarak öfkesini hem masadan, hem de kendi elinden çıkarttı.