Görüş Bildir
Haberler
Gaming
Football Manager Hayranı Adam Eşinin Hamilelik Haberini Müthiş Bir Yolla Aldı

Football Manager Hayranı Adam Eşinin Hamilelik Haberini Müthiş Bir Yolla Aldı

Daedra
Daedra - Onedio Üyesi
29.09.2024 - 16:03

Bu zamana kadar sosyal medyada gördüğünüz tüm 'baba oluyorsun' haberlerini unutun! Bir FM hayranı eşinin kendisine hamile olduğunu bildirdiği yöntemi paylaşarak FM oyuncularına yeni bir hayal de bahşetti.

İçeriğin Devamı Aşağıda
Reklam

Kimi geceler uykusuz bırakan, wonderkid keşfetmek için gençliğimizi yaktığımız Football Manager belki de oyun dünyasının en tutkulu hayranlarına sahip serilerinden..

Kimi geceler uykusuz bırakan, wonderkid keşfetmek için gençliğimizi yaktığımız Football Manager belki de oyun dünyasının en tutkulu hayranlarına sahip serilerinden..

Final maçlarında takım elbise giyen mi dersiniz, yoksa tutkulu bir FM oyuncusuyken hayallerini gerçek yaparak oyunda yönettiği takıma gerçekten teknik direktör olanlar mı ararsınız, hepsi bu oyun serisi sayesinde.

İnsana zaman zaman gerçek hayatını dahi unutturan Football Manager serisinin sıkı bir hayranı olan bir oyuncu da eşinin hamilelik haberini kendisine müjdelediği yolu paylaşarak pek çok FM oyuncusuna yeni bir hayal bahşetti!

İnsana zaman zaman gerçek hayatını dahi unutturan Football Manager serisinin sıkı bir hayranı olan bir oyuncu da eşinin hamilelik haberini kendisine müjdelediği yolu paylaşarak pek çok FM oyuncusuna yeni bir hayal bahşetti!
twitter.com

Oyunda yeni bir menajer ekleme ekranının yanında eşinin ultrason fotoğrafını ve 'yeni bir harika çocuk oyuna girmek üzere' notunu gören taze baba adayı 'bebek duyurusuna' 20 puan vermeyi de ihmal etmeyerek bu notu takipçileriyle paylaştı.

Bu yaratıcı müjdenin ardından Football Manager resmi X hesabı da oyuncuyu kutlamayı ihmal etmedi.

Bu yaratıcı müjdenin ardından Football Manager resmi X hesabı da oyuncuyu kutlamayı ihmal etmedi.
twitter.com

Tüm bunları gören bazı FM oyuncuları ise varlığını bile bilmedikleri yeni hayalleri ile tanıştılar!

Tüm bunları gören bazı FM oyuncuları ise varlığını bile bilmedikleri yeni hayalleri ile tanıştılar!
twitter.com

👇

👇
twitter.com
İçeriğin Devamı Aşağıda
Reklam

Takım altyapısından yetişiyor diyebilir miyiz?

Takım altyapısından yetişiyor diyebilir miyiz?
twitter.com

🤔

🤔
twitter.com

Öyle, vallahi öyle...

Öyle, vallahi öyle...
twitter.com

Bir de size soralım!

Bir de size soralım!
twitter.com

Hak edilmiş bir değerlendirme.

Hak edilmiş bir değerlendirme.
twitter.com
İçeriğin Devamı Aşağıda
Reklam

Kıskananlar da olmadı değil tabi. 😌

Kıskananlar da olmadı değil tabi. 😌

Kısacası FM hastası beylerin yeni bir hayalinin kilidi açıldı!

Kısacası FM hastası beylerin yeni bir hayalinin kilidi açıldı!
twitter.com

İlginizi Çekebilir

Yorumlar ve Emojiler Aşağıda
Reklam
BU İÇERİĞE EMOJİYLE TEPKİ VER!
0
0
0
0
0
0
0
Yorumlar Aşağıda
Reklam
ONEDİO ÜYELERİ NE DİYOR?
Yorum Yazın