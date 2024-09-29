Football Manager Hayranı Adam Eşinin Hamilelik Haberini Müthiş Bir Yolla Aldı
Football Manager Hayranı Adam Eşinin Hamilelik Haberini Müthiş Bir Yolla Aldı
Bu zamana kadar sosyal medyada gördüğünüz tüm 'baba oluyorsun' haberlerini unutun! Bir FM hayranı eşinin kendisine hamile olduğunu bildirdiği yöntemi paylaşarak FM oyuncularına yeni bir hayal de bahşetti.
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Kimi geceler uykusuz bırakan, wonderkid keşfetmek için gençliğimizi yaktığımız Football Manager belki de oyun dünyasının en tutkulu hayranlarına sahip serilerinden..
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İnsana zaman zaman gerçek hayatını dahi unutturan Football Manager serisinin sıkı bir hayranı olan bir oyuncu da eşinin hamilelik haberini kendisine müjdelediği yolu paylaşarak pek çok FM oyuncusuna yeni bir hayal bahşetti!
Bu yaratıcı müjdenin ardından Football Manager resmi X hesabı da oyuncuyu kutlamayı ihmal etmedi.
Tüm bunları gören bazı FM oyuncuları ise varlığını bile bilmedikleri yeni hayalleri ile tanıştılar!
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Takım altyapısından yetişiyor diyebilir miyiz?
🤔
Öyle, vallahi öyle...
Bir de size soralım!
Hak edilmiş bir değerlendirme.
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Kıskananlar da olmadı değil tabi. 😌
Kısacası FM hastası beylerin yeni bir hayalinin kilidi açıldı!
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