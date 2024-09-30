Görüş Bildir
Haberler
Gaming
Müge Anlı'yı Aratmayan Geralt'tan Kratos'a Türkü Yollayan Loki'ye Haftanın En Komik Steam Yorumları

Müge Anlı'yı Aratmayan Geralt'tan Kratos'a Türkü Yollayan Loki'ye Haftanın En Komik Steam Yorumları

Croft
Croft - Onedio Üyesi
30.09.2024 - 11:04

Haftaya sendromsuz bir başlangıç yapalım! Oyuncular bu hafta da oyunlar hakkındaki yorumlarını mizahla harmanlayarak yüzümüzü güldürmeyi başarıyorlar.

İçeriğin Devamı Aşağıda
Reklam

1. "Sadece komik yorum okumak istiyordum, bunu beklememiştim" derseniz sonuna kadar haklısınız.

1. "Sadece komik yorum okumak istiyordum, bunu beklememiştim" derseniz sonuna kadar haklısınız.

Oyun: Cyberpunk 2077

2. E önemli tabi.

2. E önemli tabi.

Oyun: Black Desert

3. Polis Radyosu'ndan Yunan tanrısına şarkı gönderen İskandinav tanrısı. İşte benim rüyaların saçmalık seviyesi.

3. Polis Radyosu'ndan Yunan tanrısına şarkı gönderen İskandinav tanrısı. İşte benim rüyaların saçmalık seviyesi.

Oyun: God of War Ragnarök

4. 🥲

4. 🥲

Oyun: Stardew Valley

5. Kasımpaşalı sekiz taraftara söz hakkı doğdu.

5. Kasımpaşalı sekiz taraftara söz hakkı doğdu.

Oyun: eFootball

İçeriğin Devamı Aşağıda
Reklam

6. Allah'ım dünyada çok fazla acı var, dayanamıyorum. 😔

6. Allah'ım dünyada çok fazla acı var, dayanamıyorum. 😔

Oyun: Sea of Thieves 2024 Edition

7. Bazı şeyler insanın genetik koduna işliyor.

7. Bazı şeyler insanın genetik koduna işliyor.

Oyun: Tiny Glade

8. NE DEMEK SİNCAP YOK SAÇMALAMAYIN!

8. NE DEMEK SİNCAP YOK SAÇMALAMAYIN!

Oyun: Party Animals

9. Witcher mıyız Müge Anlı mı belli değil.

9. Witcher mıyız Müge Anlı mı belli değil.

Oyun: The Witcher 3: Wild Hunt

10. Bir beyaz yakalı olarak bence gayet yerinde bir talep.

10. Bir beyaz yakalı olarak bence gayet yerinde bir talep.

Oyun: Frostpunk 2

İlginizi Çekebilir

Yorumlar ve Emojiler Aşağıda
Reklam
BU İÇERİĞE EMOJİYLE TEPKİ VER!
2
1
0
0
0
0
0
Yorumlar Aşağıda
Reklam
ONEDİO ÜYELERİ NE DİYOR?
Yorum Yazın