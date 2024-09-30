Müge Anlı'yı Aratmayan Geralt'tan Kratos'a Türkü Yollayan Loki'ye Haftanın En Komik Steam Yorumları
Müge Anlı'yı Aratmayan Geralt'tan Kratos'a Türkü Yollayan Loki'ye Haftanın En Komik Steam Yorumları
Haftaya sendromsuz bir başlangıç yapalım! Oyuncular bu hafta da oyunlar hakkındaki yorumlarını mizahla harmanlayarak yüzümüzü güldürmeyi başarıyorlar.
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1. "Sadece komik yorum okumak istiyordum, bunu beklememiştim" derseniz sonuna kadar haklısınız.
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2. E önemli tabi.
3. Polis Radyosu'ndan Yunan tanrısına şarkı gönderen İskandinav tanrısı. İşte benim rüyaların saçmalık seviyesi.
4. 🥲
5. Kasımpaşalı sekiz taraftara söz hakkı doğdu.
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6. Allah'ım dünyada çok fazla acı var, dayanamıyorum. 😔
7. Bazı şeyler insanın genetik koduna işliyor.
8. NE DEMEK SİNCAP YOK SAÇMALAMAYIN!
9. Witcher mıyız Müge Anlı mı belli değil.
10. Bir beyaz yakalı olarak bence gayet yerinde bir talep.
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