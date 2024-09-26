Türkiye'de Geçen Bir Tomb Raider Oyunu Nasıl Olurdu Dersiniz? Yapay Zeka Anlattı!
Türkiye'de Geçen Bir Tomb Raider Oyunu Nasıl Olurdu Dersiniz? Yapay Zeka Anlattı!
Dillere destan maceralarıyla Lara Croft bu zamana dek Yunanistan'dan tutun Suriye'ye kadar hemen dibimizdeki ülkeleri ziyaret etti ancak bizim buralara hiç uğramadı. Biz de Lara'nın tarih ve mit fışkıran topraklarımızda yaşayacağı bir macera acaba nasıl olurdu diye düşündük ve bunu yapay zekaya sorduk! Bakalım Türkiye'de geçen bir Tomb Raider oyununda bizleri neler beklermiş?
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Hazırlanın, Nemrut Dağı'na gidiyoruz! Tabi Nemrut ve Hititler ne alaka orasını biz de anlamadık ama...
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İkinci durağımız ise Kapadokya!
Esas kötümüz "Hasan Bey" sahnede!
Ve geldik sona! Lara da böylece hep kenarından dolaşıp hiç ziyaret etmediği ülkemizdeki macerasını alışık olduğumuz şekilde, destansı bir biçimde noktalıyor.
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