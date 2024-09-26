Türkiye'de Geçen Bir Tomb Raider Oyunu Nasıl Olurdu Dersiniz? Yapay Zeka Anlattı!

Lara, hikayeye Kapadokya'nın yeraltı şehirlerinde başlar. Burada kayıp şehre açılan gizli geçitlerin haritalarını araştırır. Ancak, bir grup paralı asker de aynı artefaktın peşindedir. Lara, bu gizemli grubun planlarını öğrenmek için onların lideriyle ilk karşılaşmasını burada yaşar.

Karakterimiz tüm bunların ve bulup öğrendiklerinin ardından ardından rotasını Nemrut Dağı’na çevirir ve Kommagene Kralı I. Antiochos’un heykelleri ve anıtları arasında dolaşırken, mezar odasının aslında sadece bir giriş olduğunu fark eder. Derinlere indikçe, yer altındaki gizli tüneller ve labirentlerle karşılaşır. Bu noktada, tarihi eserlerin tuzaklarla korunduğu ve düşman grupların da peşinde olduğu yoğun aksiyon sahneleri yer alır.