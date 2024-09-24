Sims Serisinin En İyilerinden The Sims 3'e Gelen En Komik Yorumlar

Ahh The Sims... 20 yılı aşkın süredir rakipsiz olan seri bu zamana kadar dört ana oyunla karşımıza çıkmış olsa da kimilerinin yeri gönlümüzde çok ayrı. Gelin oyuncu topluluğunun en sevdiği Sims oyunlarından olan The Sims 3 hakkında yapılmış en komik yorumlara birlikte bir göz atalım.