Sims Serisinin En İyilerinden The Sims 3'e Gelen En Komik Yorumlar
Sims Serisinin En İyilerinden The Sims 3'e Gelen En Komik Yorumlar
Ahh The Sims... 20 yılı aşkın süredir rakipsiz olan seri bu zamana kadar dört ana oyunla karşımıza çıkmış olsa da kimilerinin yeri gönlümüzde çok ayrı. Gelin oyuncu topluluğunun en sevdiği Sims oyunlarından olan The Sims 3 hakkında yapılmış en komik yorumlara birlikte bir göz atalım.
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1. Hayallerimizdeki hayatı yaşamanın tek yolu çoğumuz için Sims oynamak maalesef.
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2. Boyu devrilesice.
3. Sims'te evlendik, çocuğumuz oldu, hatta köpeğimiz bile var ama sen bunları bilmesen de olur...
4. Oyunda böyle bir hedef veya başarım vardı da biz mi kaçırdık yahu?
5. Yanlışlıkla çocuk yapmak hadi bi' nebze anlaşılabilir de nasıl yanlışlıkla evlenmiş olabilirsin???
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6. Acaba oyunu online mı zannetti? 🤔
7. Bu yorum neden beni yerden yere fırlatıp helak etti?
8. Biyli iyinlir irkikliği zivil virir 🤡✨✍💅
9. Döndüklerinde hamile oluyorlar, nereden bildiğimi sormayın...
10. The Sim 3 nasıl bir oyun diye soranlara bu yorumu gösterirsiniz.
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