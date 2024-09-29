Steam Fiyatları 1,300 TL'yi Aşan 5 Yeni Oyun Amazon Prime Gaming ile Bedava Oldu!
Steam Fiyatları 1,300 TL'yi Aşan 5 Yeni Oyun Amazon Prime Gaming ile Bedava Oldu!
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Amazon'un aylık abonelik sistemi Prime'a dahil olan hizmetlerden biz oyuncuların en çok işine yarayanı şüphesiz Prime Gaming.
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Amazon Prime Gaming ay biterken oyuncularının karşısına toplam Steam fiyatları 1,300 TL'yi aşan 5 yeni oyunla daha çıkıyor.
Amazon Prime aboneleri için ücretsiz olan bu oyunları almak için süremiz ise sınırlı.
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