Steam Fiyatları 1,300 TL'yi Aşan 5 Yeni Oyun Amazon Prime Gaming ile Bedava Oldu!

Eylül ayı oyunlarına ek olarak ücretsiz hale gelen 5 yeni oyunu 59 gün içerisinde kütüphanenize eklediğiniz taktirde oyunlar kalıcı olarak sizin olacaklar. Tüm bunların yanında Amazon Prime'ın aylık abonelik ücretinin 39 TL ve ilk ay ücretsiz deneme imkanı sunduğunu da hatırlatmış olalım.