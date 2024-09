Steam Fiyatları 1,300 TL'yi Aşan 5 Yeni Oyun Amazon Prime Gaming ile Bedava Oldu!

Bu ayın Tales from the Borderlands, Middle-earth: Shadow of Mordor Game of the Year Edition, Shadow of the Tomb Raider: Definitive Edition ve Kerbal Space Program gibi dikkat çeken oyunlarına ek olarak oyuncular Ghost Song, Black Desert, Ynglet, Mystery Case Files: Black Crown — Collector’s Edition ve Giana Sisters: Twisted Dreams'e de ücretsiz sahip olabilecekler.