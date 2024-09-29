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Steam Fiyatları 1,300 TL'yi Aşan 5 Yeni Oyun Amazon Prime Gaming ile Bedava Oldu!

Steam Fiyatları 1,300 TL'yi Aşan 5 Yeni Oyun Amazon Prime Gaming ile Bedava Oldu!

Beril Özge Danacı
Beril Özge Danacı - Onedio İçerik Editörü
29.09.2024 - 11:29

Amazon Prime aboneleri geride bırakmaya hazırlandığımız ayın oyunlarına ek olarak Steam fiyatlarının toplamı 1,300 TL'yi aşan 5 yeni oyuna daha kavuştular.

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Amazon'un aylık abonelik sistemi Prime'a dahil olan hizmetlerden biz oyuncuların en çok işine yarayanı şüphesiz Prime Gaming.

Amazon'un aylık abonelik sistemi Prime'a dahil olan hizmetlerden biz oyuncuların en çok işine yarayanı şüphesiz Prime Gaming.

Oyunculara her ay farklı oyunlarda ücretsiz ögeler ve avantajlar sunan Amazon Prime Gaming bunun yanında Twitch'te bir yayıncıya bedava abonelik ve elbette bedava oyunlar da veriyor.

Amazon Prime Gaming ay biterken oyuncularının karşısına toplam Steam fiyatları 1,300 TL'yi aşan 5 yeni oyunla daha çıkıyor.

Amazon Prime Gaming ay biterken oyuncularının karşısına toplam Steam fiyatları 1,300 TL'yi aşan 5 yeni oyunla daha çıkıyor.

Bu ayın Tales from the Borderlands, Middle-earth: Shadow of Mordor Game of the Year Edition, Shadow of the Tomb Raider: Definitive Edition ve Kerbal Space Program gibi dikkat çeken oyunlarına ek olarak oyuncular Ghost Song, Black Desert, Ynglet, Mystery Case Files: Black Crown — Collector’s Edition ve Giana Sisters: Twisted Dreams'e de ücretsiz sahip olabilecekler.

Amazon Prime aboneleri için ücretsiz olan bu oyunları almak için süremiz ise sınırlı.

Amazon Prime aboneleri için ücretsiz olan bu oyunları almak için süremiz ise sınırlı.

Eylül ayı oyunlarına ek olarak ücretsiz hale gelen 5 yeni oyunu 59 gün içerisinde kütüphanenize eklediğiniz taktirde oyunlar kalıcı olarak sizin olacaklar. Tüm bunların yanında Amazon Prime'ın aylık abonelik ücretinin 39 TL ve ilk ay ücretsiz deneme imkanı sunduğunu da hatırlatmış olalım.

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