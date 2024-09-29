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Çıktıktan 4 Gün Sonra Toz Olan The Day Before'un Geliştiricileri "İkinci Şans" İstiyor!

Çıktıktan 4 Gün Sonra Toz Olan The Day Before'un Geliştiricileri "İkinci Şans" İstiyor!

Beril Özge Danacı
Beril Özge Danacı - Onedio İçerik Editörü
29.09.2024 - 11:01

Geçtiğimiz yılın en çok beklenen oyunlarından olan ve oyunculara bol bol vaat verdikten sonra çıkışının ardından dört gün sonra fişi çekilen The Day Before'un geliştiricileri 'ikinci bir şans' için geri döndü!

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Oyuncular için geçtiğimiz yılın en büyük fiyaskosu şüphesiz çıktıktan 4 gün sonra toz olan The Day Before olmuştu.

Oyuncular için geçtiğimiz yılın en büyük fiyaskosu şüphesiz çıktıktan 4 gün sonra toz olan The Day Before olmuştu.

Çıkışı öncesinde yayınlanan her video ve ekran görüntüsüyle oyuncuların heyecanını arttıran ve büyük beklentiye sokan, Fntastic tarafından geliştirilen oyun Steam'de istek listelerine en çok eklenen oyun olmuştu. Çıkışıyla birlikte vaatlerini gerçekleştirmek şöyle dursun, yanına bile yaklaşamayan The Day Before'un da fişi çekilmiş ve oyunculara para iadesi yapılmıştı.

The Day Before'un geliştiricileri oyunculardan yeni projeleri için "ikinci bir şans" istemek için geri döndüler!

The Day Before'un geliştiricileri oyunculardan yeni projeleri için "ikinci bir şans" istemek için geri döndüler!
twitter.com

Fntastic'in X hesabı üzerinden yapılan bir paylaşımla oyunculara seslenen ekip The Day Before faciasından sonra güven kazanmanın zor olacağının farkında olduklarını, ancak geçmişteki hatalarını düzeltip daha iyi bir şekilde geri dönmek için yeni planları olduğunu ve bunun için oyunculardan yeni bir şans istedikleri yeni yol haritalarını paylaştılar.

Fntastic ekibi yeni oyunları Escape Factory'i de tanıttı.

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