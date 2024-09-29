Çıktıktan 4 Gün Sonra Toz Olan The Day Before'un Geliştiricileri "İkinci Şans" İstiyor!
Çıktıktan 4 Gün Sonra Toz Olan The Day Before'un Geliştiricileri "İkinci Şans" İstiyor!
Geçtiğimiz yılın en çok beklenen oyunlarından olan ve oyunculara bol bol vaat verdikten sonra çıkışının ardından dört gün sonra fişi çekilen The Day Before'un geliştiricileri 'ikinci bir şans' için geri döndü!
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Oyuncular için geçtiğimiz yılın en büyük fiyaskosu şüphesiz çıktıktan 4 gün sonra toz olan The Day Before olmuştu.
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The Day Before'un geliştiricileri oyunculardan yeni projeleri için "ikinci bir şans" istemek için geri döndüler!
Fntastic ekibi yeni oyunları Escape Factory'i de tanıttı.
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