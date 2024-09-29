Çıktıktan 4 Gün Sonra Toz Olan The Day Before'un Geliştiricileri "İkinci Şans" İstiyor!

Fntastic'in X hesabı üzerinden yapılan bir paylaşımla oyunculara seslenen ekip The Day Before faciasından sonra güven kazanmanın zor olacağının farkında olduklarını, ancak geçmişteki hatalarını düzeltip daha iyi bir şekilde geri dönmek için yeni planları olduğunu ve bunun için oyunculardan yeni bir şans istedikleri yeni yol haritalarını paylaştılar.