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Epic Games Store'da Haftanın Bedava Oyunu Ortaya Çıktı: Steam Fiyatı 350 TL'yi Aşıyor

Epic Games Store'da Haftanın Bedava Oyunu Ortaya Çıktı: Steam Fiyatı 350 TL'yi Aşıyor

Beril Özge Danacı
Beril Özge Danacı - Onedio İçerik Editörü
29.09.2024 - 10:37

Epic Games Store'un haftalık bedava oyunu ortaya çıktı. Bu perşembe günü Steam fiyatı 350 TL'yi aşan şirin bir oyun Epic Games Store'da bedava olacak.

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Epic Games Store'un haftalık bedava oyunları malumunuz.

Epic Games Store'un haftalık bedava oyunları malumunuz.

Kullanıcılarına her hafta bedava oyunlar sunan Epic Games Store bu hafta ise karşımıza Steam fiyatı 350 TL'yi aşan şirin bir oyunla çıkmaya hazırlanıyor.

Bu haftanın bedava oyunu Steam'de 10,50 dolar, yani yaklaşık 358 TL'lik fiyat etiketine sahip olan Bear and Breakfast.

Perşembe günü bedava olacak Bear and Breakfat'ı beklerken geçtiğimiz haftanın bedava oyununu da hala kütüphanenize ekleyebilirsiniz.

Perşembe günü bedava olacak Bear and Breakfat'ı beklerken geçtiğimiz haftanın bedava oyununu da hala kütüphanenize ekleyebilirsiniz.

Fransa sokaklarında bir fareyi canlandırdığımız The Spirit and the Mouse perşembe günü saat 18:00'e kadar ücretsiz kalacak, ardından ise yerini Bear and Breakfast'a bırakacak ancak bunun öncesinde oyunu kütüphanenize eklerseniz kalıcı olarak sizin olacak.

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