Epic Games Store'da Haftanın Bedava Oyunu Ortaya Çıktı: Steam Fiyatı 350 TL'yi Aşıyor
Epic Games Store'da Haftanın Bedava Oyunu Ortaya Çıktı: Steam Fiyatı 350 TL'yi Aşıyor
Epic Games Store'un haftalık bedava oyunu ortaya çıktı. Bu perşembe günü Steam fiyatı 350 TL'yi aşan şirin bir oyun Epic Games Store'da bedava olacak.
İçeriğin Devamı Aşağıda
Reklam
Epic Games Store'un haftalık bedava oyunları malumunuz.
İçeriğin Devamı Aşağıda
Reklam
Bu haftanın bedava oyunu Steam'de 10,50 dolar, yani yaklaşık 358 TL'lik fiyat etiketine sahip olan Bear and Breakfast.
Perşembe günü bedava olacak Bear and Breakfat'ı beklerken geçtiğimiz haftanın bedava oyununu da hala kütüphanenize ekleyebilirsiniz.
Yorumlar ve Emojiler Aşağıda
Reklam
Yorum Yazın