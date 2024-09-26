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Ubisoft Store'da Sonbahar İndirimleri Başladı: Popüler Oyunlarda Dev İndirimler!

Ubisoft Store'da Sonbahar İndirimleri Başladı: Popüler Oyunlarda Dev İndirimler!

Beril Özge Danacı
Beril Özge Danacı - Onedio İçerik Editörü
26.09.2024 - 13:03

Oyun dünyasının devlerinden Ubisoft yılın en büyük indirim dönemlerinden birini başlattı. Sonbahar indirimleri boyunca firmanın sevilen oyunlarında %90'a varan avantajlar oyuncuları bekliyor olacak.

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Ubisoft Store'un cüzdanları boşalttıracak sonbahar indirimleri başladı.

Ubisoft Store'un cüzdanları boşalttıracak sonbahar indirimleri başladı.

Ubisoft'un pek çok sevilen oyununun indirime girdiği bu avantajlı dönem boyunca popüler oyun serileri ve DLC'lerde %90'lara varan indirimler göreceğiz. Üstelik tasarruf etmemizi sağlayacak tek şey indirim oranları da değil.

Tüm indirimlerin yanında sepette şahane bir ek indirim daha oyuncuları bekliyor.

Tüm indirimlerin yanında sepette şahane bir ek indirim daha oyuncuları bekliyor.

Ubisoft Store'un sonbahar indirimleri kapsamında yapacağınız 29,99 dolarlık harcamalarınızı 'AUTUMN24' kodunu kullanarak daha da kısmanız mümkün olacak. Kod sayesinde sepetinizde anında 15 dolarlık bir indirim kazanabilirsiniz. Bir örnek vermek gerekirse Assassin's Creed serisinin Origins, Odyssey ve Valhalla oyunlarını içeren Mythology Pack'e bu indirim koduyla birlikte 2,800 TL yerine 310 TL'ye sahip olabilirsiniz.

Peki Ubisoft Store sonbahar indirimleri ne zamana kadar devam edecek?

Peki Ubisoft Store sonbahar indirimleri ne zamana kadar devam edecek?

%90'a varan indirim oranlarına ek oyunculara sepette de 15 dolarlık indirim sağlayan bu avantajlı dönem 8 Ekim tarihine kadar devam edecek. Kısacası süremiz pek kısa olmasa da elbette sınırlı.

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