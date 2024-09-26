Ubisoft Store'da Sonbahar İndirimleri Başladı: Popüler Oyunlarda Dev İndirimler!
Ubisoft Store'da Sonbahar İndirimleri Başladı: Popüler Oyunlarda Dev İndirimler!
Oyun dünyasının devlerinden Ubisoft yılın en büyük indirim dönemlerinden birini başlattı. Sonbahar indirimleri boyunca firmanın sevilen oyunlarında %90'a varan avantajlar oyuncuları bekliyor olacak.
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Ubisoft Store'un cüzdanları boşalttıracak sonbahar indirimleri başladı.
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Tüm indirimlerin yanında sepette şahane bir ek indirim daha oyuncuları bekliyor.
Peki Ubisoft Store sonbahar indirimleri ne zamana kadar devam edecek?
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