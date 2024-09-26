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Assassin's Creed Shadows Ertelendi: İşte Epey Bekletecek Yeni Çıkış Tarihi

Assassin's Creed Shadows Ertelendi: İşte Epey Bekletecek Yeni Çıkış Tarihi

Beril Özge Danacı
Beril Özge Danacı - Onedio İçerik Editörü
26.09.2024 - 11:18

Daha çıkmadan farklı tartışmalarla adından uzun uzun söz ettiren Assassin's Creed Shadows için erteleme haberi geldi. Oyunun yeni çıkış tarihi ise epey uzağımızda.

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Oyun dünyasının en popüler serilerinden Assassin's Creed'in yeni bir oyunla döneceği haberi elbette oyuncuları epey heyecanlandırmıştı ancak oyunun adını çoğunlukla etrafında dönen tartışmalarla andık.

Oyun dünyasının en popüler serilerinden Assassin's Creed'in yeni bir oyunla döneceği haberi elbette oyuncuları epey heyecanlandırmıştı ancak oyunun adını çoğunlukla etrafında dönen tartışmalarla andık.

Bizleri bu kez Japonya'ya götürecek oyun farklı dövüş stillerine sahip iki oynanabilir karakteri bizlerle tanıştıracaktı ancak tartışmalar da bu iki karakterden biri olan siyahi samuray Yasuke etrafında yoğunlaşmıştı. Şimdi ise Assassin's Creed Shadows cephesinden bekleyenleri üzecek bambaşka haberler var.

Assassin's Creed Shadows yapılan duyuruyla önümüzdeki yıla ertelendi.

Assassin's Creed Shadows yapılan duyuruyla önümüzdeki yıla ertelendi.

Oyun deneyimini cilalamak ve farklı iyileştirmeler yapmak için ekibin biraz da zamana ihtiyacı olduğunu söyleyen resmi duyuruya göre Assassin's Crred Shadows önümüzdeki yıl, 14 Şubat 2025 tarihinde oyuncularla buluşacak.

Assassin's Creed Shadows için ön sipariş yapan oyuncuların ücretleri de iade edilecek.

Assassin's Creed Shadows için ön sipariş yapan oyuncuların ücretleri de iade edilecek.

14 Şubat 2025'e ertelendiği açıklanan Assassin's Creed Shadows için ön sipariş yapan tüm oyuncuların ücretlerinin iade edileceğini belirten Ubisoft bununla birlikte gelecekte oyunu ön siparişle alan tüm oyunculara da ilk genişleme paketinin ücretsiz verileceğini açıkladı.

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