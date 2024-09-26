Assassin's Creed Shadows Ertelendi: İşte Epey Bekletecek Yeni Çıkış Tarihi

Bizleri bu kez Japonya'ya götürecek oyun farklı dövüş stillerine sahip iki oynanabilir karakteri bizlerle tanıştıracaktı ancak tartışmalar da bu iki karakterden biri olan siyahi samuray Yasuke etrafında yoğunlaşmıştı. Şimdi ise Assassin's Creed Shadows cephesinden bekleyenleri üzecek bambaşka haberler var.