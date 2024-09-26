Assassin's Creed Shadows Ertelendi: İşte Epey Bekletecek Yeni Çıkış Tarihi
Assassin's Creed Shadows Ertelendi: İşte Epey Bekletecek Yeni Çıkış Tarihi
Daha çıkmadan farklı tartışmalarla adından uzun uzun söz ettiren Assassin's Creed Shadows için erteleme haberi geldi. Oyunun yeni çıkış tarihi ise epey uzağımızda.
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Oyun dünyasının en popüler serilerinden Assassin's Creed'in yeni bir oyunla döneceği haberi elbette oyuncuları epey heyecanlandırmıştı ancak oyunun adını çoğunlukla etrafında dönen tartışmalarla andık.
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Assassin's Creed Shadows yapılan duyuruyla önümüzdeki yıla ertelendi.
Assassin's Creed Shadows için ön sipariş yapan oyuncuların ücretleri de iade edilecek.
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