Assassin's Creed Shadows "Sims Tarzı" Üs İnşa Mekaniğine Sahip Olacak
Assassin's Creed Shadows "Sims Tarzı" Üs İnşa Mekaniğine Sahip Olacak
Çıkışı için artık gün saydığımız Assassin's Creed Shadows için yayınlanan bir geliştirici günlüğü oyunun The Sims'i anımsatan bir üs inşa mekaniğine sahip olacağını gösteriyor.
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Assassin's Creed Shadows'un oyuncularla buluşmasına artık sayılı günler kalmışken oyun hakkındaki detaylar da ortaya çıkmaya devam ediyor.
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Assassin's Creed Shadows The Sims serisini hatırlatan bir üs inşa mekaniğine sahip olacak gibi görünüyor.
Esasen bu seri tarihindeki ilk üssümüz olmasa da inşa mekanikleri hepimiz için yeni bir haber.
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