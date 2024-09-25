Assassin's Creed Shadows "Sims Tarzı" Üs İnşa Mekaniğine Sahip Olacak

İlk kez IGN China tarafından yayınlandıktan kısa süre sonra silinen bir geliştirici günlüğü videosu Assassin's Creed Shadows'un seri tarihinde ilk kez oyunculara kendi üslerini özgürce inşa etmelerine olanak sağlayacağını gösteriyordu. Silinen videoda yer alanlara göre oyunda dilediğimiz gibi özelleştirebileceğimiz bir dönümlük arazimiz olacak ve temel inşa mekaniklerinden tutun da dekorasyon seçeneklerine kadar The Sims serisini andıran özelleştirme seçenekleri ile karşılaşacağız.