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Assassin's Creed Shadows "Sims Tarzı" Üs İnşa Mekaniğine Sahip Olacak

Assassin's Creed Shadows "Sims Tarzı" Üs İnşa Mekaniğine Sahip Olacak

Beril Özge Danacı
Beril Özge Danacı - Onedio İçerik Editörü
25.09.2024 - 14:36

Çıkışı için artık gün saydığımız Assassin's Creed Shadows için yayınlanan bir geliştirici günlüğü oyunun The Sims'i anımsatan bir üs inşa mekaniğine sahip olacağını gösteriyor.

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Assassin's Creed Shadows'un oyuncularla buluşmasına artık sayılı günler kalmışken oyun hakkındaki detaylar da ortaya çıkmaya devam ediyor.

Assassin's Creed Shadows'un oyuncularla buluşmasına artık sayılı günler kalmışken oyun hakkındaki detaylar da ortaya çıkmaya devam ediyor.

Oyunun iki oynanabilir karakterinden biri olan Yasuke hakkında dönen 'siyahi samuray olur mu' tartışmaları yavaş yavaş durulmuşken Ubisfot merakla beklenen yeni oyun hakkındaki detayları oyuncularla paylaşmaya devam ediyor. Bunların içinde seri tarihinde bir ilk olacak üs inşa mekanikleri de var.

Assassin's Creed Shadows The Sims serisini hatırlatan bir üs inşa mekaniğine sahip olacak gibi görünüyor.

Assassin's Creed Shadows The Sims serisini hatırlatan bir üs inşa mekaniğine sahip olacak gibi görünüyor.

İlk kez IGN China tarafından yayınlandıktan kısa süre sonra silinen bir geliştirici günlüğü videosu Assassin's Creed Shadows'un seri tarihinde ilk kez oyunculara kendi üslerini özgürce inşa etmelerine olanak sağlayacağını gösteriyordu. Silinen videoda yer alanlara göre oyunda dilediğimiz gibi özelleştirebileceğimiz bir dönümlük arazimiz olacak ve temel inşa mekaniklerinden tutun da dekorasyon seçeneklerine kadar The Sims serisini andıran özelleştirme seçenekleri ile karşılaşacağız.

Esasen bu seri tarihindeki ilk üssümüz olmasa da inşa mekanikleri hepimiz için yeni bir haber.

Esasen bu seri tarihindeki ilk üssümüz olmasa da inşa mekanikleri hepimiz için yeni bir haber.

Serinin bir önceki oyunu olan Valhalla'da karakterimizin kullanabildiği Ravensthorpe üssünü hatırlarsınız. Ancak oyunda üssümüzü özelleştirmek gibi seçenekler yer almıyordu. Kısacası Ubisoft Valhalla'da temellerini attığı sistemi 12 Kasım'da karşımıza çıkacak Shadows ile bir adım ileri taşıyacak gibi görünüyor.

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