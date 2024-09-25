PlayStation Plus Ekim 2024 Bedava Oyunları Açıklandı

PlayStation Plus bu ay da abonelerinin karşısına birbirinden güzel oyunlarla çıkıyor. 2024 Ekim ayında PlayStation Plus aboneleri toplam fiyatları neredeyse 6 bin TL'yi bulan üç oyuna kavuşacaklar. Üç oyun 1 Ekim - 4 Kasım tarihleri arasında abonelere ücretsiz sunulacak.