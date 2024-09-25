PlayStation Plus Ekim 2024 Bedava Oyunları Açıklandı
PlayStation Plus Ekim 2024 Bedava Oyunları Açıklandı
PlayStation Plus bu ay da abonelerinin karşısına birbirinden güzel oyunlarla çıkıyor. 2024 Ekim ayında PlayStation Plus aboneleri toplam fiyatları neredeyse 6 bin TL'yi bulan üç oyuna kavuşacaklar. Üç oyun 1 Ekim - 4 Kasım tarihleri arasında abonelere ücretsiz sunulacak.
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Ekim ayında PlayStation Plus abonelerini bekleyen ilk oyun WWE 2K24.
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Ayın dikkat çeken PS Plus oyunlarından bir diğeri ise Dead Space.
Ekim ayında PS Plus abonelerini bekleyen son oyun ise Doki Doki Literature Club Plus.
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