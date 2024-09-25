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Steam'de Haftanın En Çok Satanları: FC 25 Roket Gibi Yükseldi!

Steam'de Haftanın En Çok Satanları: FC 25 Roket Gibi Yükseldi!

Beril Özge Danacı
Beril Özge Danacı - Onedio İçerik Editörü
25.09.2024 - 10:49

Steam'de haftanın en çok satan oyunları belli oldu. Yeni çıkan oyunlarla liste hareketlenirken EA Sports FC 25 ise büyük bir yükselişle zirveye oturdu.

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1. EA Sports FC 25 tam 17 sıra birden yükselerek birincilikte.

1. EA Sports FC 25 tam 17 sıra birden yükselerek birincilikte.

Geçtiğimiz haftaya göre tam 17 sıra birden yükselen EA Sports FC 25 iddiasını kanıtlamış gibi görünüyor. Ultimate sürümü alan kullanıcıların şimdiden erişebildiği, geri kalan oyuncuların ise çıkışına gün saydığı oyun bu hafta tahtın yeni sahibi.

2. Counter-Strike 2 ise geçtiğimiz haftaki yerini koruyor.

2. Counter-Strike 2 ise geçtiğimiz haftaki yerini koruyor.

Geçtiğimiz hafta Warhammer 40,000: Space Marine 2'nin arkasında kalarak ikinci sırayı kapmış olan Counter-Strike 2 bu hafta ise EA Sports FC 25 etkisiyle yine liderliği bulamadı.

3. Warhammer 40,000: Space Marine 2 etkisi de devam ediyor.

3. Warhammer 40,000: Space Marine 2 etkisi de devam ediyor.

Geçtiğimiz haftanın lideri bu hafta üçüncülüğe gerilemiş olsa da etkileyici bir performans çizmeye devam ediyor. Ülkemizde de kendini ilk üç içinde bulan oyun hem oyuncular hem de eleştirmenlerden sağlam puanlar toplamayı başardı.

Listenin geri kalanı ise şöyle:

Listenin geri kalanı ise şöyle:

  • Frostpunk 2

  • God of War Ragnarök

  • Final Fantasy XVI

  • Black Myth: Wukong

  • Apex Legends

  • PUBG: Battlegrounds

  • Cyberpunk 2077

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