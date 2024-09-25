Steam'de Haftanın En Çok Satanları: FC 25 Roket Gibi Yükseldi!
Steam'de Haftanın En Çok Satanları: FC 25 Roket Gibi Yükseldi!
Steam'de haftanın en çok satan oyunları belli oldu. Yeni çıkan oyunlarla liste hareketlenirken EA Sports FC 25 ise büyük bir yükselişle zirveye oturdu.
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1. EA Sports FC 25 tam 17 sıra birden yükselerek birincilikte.
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2. Counter-Strike 2 ise geçtiğimiz haftaki yerini koruyor.
3. Warhammer 40,000: Space Marine 2 etkisi de devam ediyor.
Listenin geri kalanı ise şöyle:
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