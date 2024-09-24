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Steam Türkiye'de Haftanın En Çok Satanları: FC 25 ve Ragnarök Fırtınası!

Steam Türkiye'de Haftanın En Çok Satanları: FC 25 ve Ragnarök Fırtınası!

Beril Özge Danacı
Beril Özge Danacı - Onedio İçerik Editörü
24.09.2024 - 11:55

Bu hafta Steam'in çok satanlar listesi altüst! EA Sports FC 25 ve God of War Ragnarök gaz kesmeden zirveye varırken gelin ülkemizde haftanın diğer popüler oyunlarına da birlikte bakalım.

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1. EA Sports FC 25 dudak uçuklatan fiyatına karşın zirveye hızlı tımandı.

1. EA Sports FC 25 dudak uçuklatan fiyatına karşın zirveye hızlı tımandı.

Standart sürümü 70 dolar, oyuna bir hafta erken erişim imkanı veren ultimate sürümü ise 100 dolarlık fiyat etiketine sahip olan EA Sports FC 25 şimdilik karışık incelemelere sahip.

2. PC'ye gelen God of War Ragnarök da listenin ikinci sırasına oturdu.

2. PC'ye gelen God of War Ragnarök da listenin ikinci sırasına oturdu.

2022 yılında PS4 ve PS5 için çıkan God of War Ragnarök nihayet PC kanadında da oyuncularla buluştu. PSN zorunluluğu ve farklı teknik sebeplerle önce kullanıcıların olumsuz yorum bombardımanına maruz kalan oyun bunlara karşın yorumlarını çoğunlukla olumlu seviyesine taşımayı başarmış vaziyette.

3. Counter-Strike 2 ise yeni oyunların etkisiyle üçüncülüğe geriledi.

3. Counter-Strike 2 ise yeni oyunların etkisiyle üçüncülüğe geriledi.

Hem global hem de ülkemizdeki listede zirvenin en alışıldık ismi olan Counter-Strike 2 bu hafta fırtınaya kapıldı diyebiliriz. Geçtiğimiz hafta birincilik koltuğunda oturan CS2 bu hafta üçüncülüğe kadar gerilemiş olsa da toparlanması uzun sürmeyecektir.

Listenin geri kalanı ise şöyle:

Listenin geri kalanı ise şöyle:

  • Final Fantasy XVI

  • Euro Truck Simulator 2

  • Elden Ring

  • Frostpunk 2

  • Black Deseer

  • Warhammer 40,000: Space Marine 2

  • PUBG: Battlegrounds

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