Steam Türkiye'de Haftanın En Çok Satanları: FC 25 ve Ragnarök Fırtınası!

Hem global hem de ülkemizdeki listede zirvenin en alışıldık ismi olan Counter-Strike 2 bu hafta fırtınaya kapıldı diyebiliriz. Geçtiğimiz hafta birincilik koltuğunda oturan CS2 bu hafta üçüncülüğe kadar gerilemiş olsa da toparlanması uzun sürmeyecektir.