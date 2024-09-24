Steam Türkiye'de Haftanın En Çok Satanları: FC 25 ve Ragnarök Fırtınası!
Steam Türkiye'de Haftanın En Çok Satanları: FC 25 ve Ragnarök Fırtınası!
Bu hafta Steam'in çok satanlar listesi altüst! EA Sports FC 25 ve God of War Ragnarök gaz kesmeden zirveye varırken gelin ülkemizde haftanın diğer popüler oyunlarına da birlikte bakalım.
İçeriğin Devamı Aşağıda
Reklam
1. EA Sports FC 25 dudak uçuklatan fiyatına karşın zirveye hızlı tımandı.
İçeriğin Devamı Aşağıda
Reklam
2. PC'ye gelen God of War Ragnarök da listenin ikinci sırasına oturdu.
3. Counter-Strike 2 ise yeni oyunların etkisiyle üçüncülüğe geriledi.
Listenin geri kalanı ise şöyle:
Yorumlar ve Emojiler Aşağıda
Reklam
Yorum Yazın