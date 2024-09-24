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Oyuncuların Ünlü 88 Yaşındaki "Skyrim Ninesi" Emekli Oluyor!

Oyuncuların Ünlü 88 Yaşındaki "Skyrim Ninesi" Emekli Oluyor!

Beril Özge Danacı
Beril Özge Danacı - Onedio İçerik Editörü
24.09.2024 - 10:57

Skyrim videoları ile oyuncu topluluğunun göz bebeği olan 88 yaşındaki 'Skyrim nine' Shirley Curry 'ölümüne sıkıldığı için' emekli olacağını açıkladı.

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Oyuncuların "Skyrim nine" olarak tanıdıkları Shirley Curry gerçek bir efsane desek yeridir.

Oyuncuların "Skyrim nine" olarak tanıdıkları Shirley Curry gerçek bir efsane desek yeridir.

9 yılı aşkın süredir kanalında Skyrim içerikleri paylaşan ve oyunun büyük bir tutkunu olan Curry 1 milyondan fazla aboneye sahip. Macerasına 79 yaşında başlayan Shirley Curry yıllar içinde bir efsaneye dönüşmüş olsa da emekli olacağını açıkladı.

“Yaşlıyım ve yorgunum ve artık pek bir şey yapmak istemiyorum"

“Yaşlıyım ve yorgunum ve artık pek bir şey yapmak istemiyorum"

Yayınladığı son video ile içerik üreticiliğinden emekli olacağını hayranlarıyla paylaşan Skyrim nine bunun sebeplerini de paylaştı. Oyun videolarını yalnızca eğlence için yaptığını ancak bunun son zamanlarda eğlenceli değil, zorunlulukmuş gibi hissettirmeye başladığını söyleyen Curry üzgün hayranlarına ise istedikleri zaman eski videolarını izleyebileceğini söyledi. Bunun haricinde Curry vlog videolarına devam edeceğini de açıkladı.

Skyrim nine oyun videolarını bırakmış olsa da oyunlar onu bırakmış değil!

Skyrim nine oyun videolarını bırakmış olsa da oyunlar onu bırakmış değil!

Büyük bir hayran kitlesine sahip olan Shirley Curry Bethesda tarafından The Elder Scrolls 6'da karşımıza oyun içinde bir NPC olarak çıkartılacak. Bunun haricinde kendisine Bethesda'nın son oyunu Starfield'da da rastlamıştık.

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