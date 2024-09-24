Oyuncuların Ünlü 88 Yaşındaki "Skyrim Ninesi" Emekli Oluyor!
Oyuncuların Ünlü 88 Yaşındaki "Skyrim Ninesi" Emekli Oluyor!
Skyrim videoları ile oyuncu topluluğunun göz bebeği olan 88 yaşındaki 'Skyrim nine' Shirley Curry 'ölümüne sıkıldığı için' emekli olacağını açıkladı.
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Oyuncuların "Skyrim nine" olarak tanıdıkları Shirley Curry gerçek bir efsane desek yeridir.
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“Yaşlıyım ve yorgunum ve artık pek bir şey yapmak istemiyorum"
Skyrim nine oyun videolarını bırakmış olsa da oyunlar onu bırakmış değil!
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