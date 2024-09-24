Oyuncuların Ünlü 88 Yaşındaki "Skyrim Ninesi" Emekli Oluyor!

Yayınladığı son video ile içerik üreticiliğinden emekli olacağını hayranlarıyla paylaşan Skyrim nine bunun sebeplerini de paylaştı. Oyun videolarını yalnızca eğlence için yaptığını ancak bunun son zamanlarda eğlenceli değil, zorunlulukmuş gibi hissettirmeye başladığını söyleyen Curry üzgün hayranlarına ise istedikleri zaman eski videolarını izleyebileceğini söyledi. Bunun haricinde Curry vlog videolarına devam edeceğini de açıkladı.