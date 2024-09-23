Ergenliğini İnternet Kafelerde Geçirenlere Nostalji Yaşatan Internet Cafe Simulator'a Gelen Komik Yorumlar
Ergenliğini İnternet Kafelerde Geçirenlere Nostalji Yaşatan Internet Cafe Simulator'a Gelen Komik Yorumlar
Bir internet kafenin a'dan z'ye her şeyi ile ilgilendiğimiz ilginç, bir o kadar da absürt oyun Internet Cafe Simulator'a gelen en komik yorumlara gelin birlikte göz atalım!
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E sen adama ekipmanlara bak demişsin, masa dememişsin ki?
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Tamam galiba bodyguard'lardan şikayetçi olanlar haklı.
😮🤨
2019'dan gelen bir kahin!
Peki format diye gelen PC'den parça da çalabiliyor muyuz? Bu işin normali bu değil ne demek?
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Yav yarım saat uzatıver işte çocuk maçı bitirsin.
Sahibinin sesiyle kulaklarımda yankılandı be.
Enişte oğluyla yapılabilecek en iyi aktivite olabilir gerçi.
Dünyama hoşgeldiniz. 🤡
Teoman'ın da dediği gibi, bazen ne yaparsan yap olmuyor bazen.
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