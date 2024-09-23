Steam'de Haftanın En Çok Satanları: Dünya Neler Oynuyor?

Yılın en çok merak edilen oyununun çıkışının üzerinden haftalar geçmiş olsa da maymun kral hala oyuncuların favorilerinden. Çin merkezli Game Science tarafından geliştirilen Black Myth: Wukong iki sıra düşmüş olsa da ilk üçte tutunmayı yine de başarıyor.