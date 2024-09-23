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Steam'de Haftanın En Çok Satanları: Dünya Neler Oynuyor?

Steam'de Haftanın En Çok Satanları: Dünya Neler Oynuyor?

Beril Özge Danacı
Beril Özge Danacı - Onedio İçerik Editörü
23.09.2024 - 12:23

Steam'in haftalık verileri dünyanın dört bir yanındaki oyuncuların satın alma alışkanlıklarını da ortaya koyuyor. Bu hafta Steam'de oyuncular en çok hangi oyunları tercih etmiş gelin bir göz atalım.

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1. Warhammer 40,000: Space Marine 2 fırtınası devam ediyor.

1. Warhammer 40,000: Space Marine 2 fırtınası devam ediyor.

Ülkemizde de haftanın en çok satan oyunlarından olmayı başaran Warhammer 40,000: Space Marine 2 global listede de liderlik koltuğunda. Geçtiğimiz hafta da birinciliği elinde bulunduran oyun Steam'in en çok oynanan oyunlarından Counter-Strike 2'yi de geride bırakmış durumda.

2. Counter-Strike 2 ise yükselse de liderliği bulamadı.

2. Counter-Strike 2 ise yükselse de liderliği bulamadı.

Geçtiğimiz hafta Black Myth: Wukong ve Warhammer 40,000: Space Marine 2'nin etkisiyle üçüncülüğe kadar gerilemiş olan Counter-Strike 2 bu hafta bir sıra yükselse de yine de alışık olduğu konuma dönemedi.

3. Maymun kralın hükmü sürüyor.

3. Maymun kralın hükmü sürüyor.

Yılın en çok merak edilen oyununun çıkışının üzerinden haftalar geçmiş olsa da maymun kral hala oyuncuların favorilerinden. Çin merkezli Game Science tarafından geliştirilen Black Myth: Wukong iki sıra düşmüş olsa da ilk üçte tutunmayı yine de başarıyor.

Listenin geri kalanı ise şöyle:

Listenin geri kalanı ise şöyle:

  • Once Human

  • NBA 2K25

  • PUBG: Battlegrounds

  • Dota 2

  • Forza Horizon 4

  • Satisfactory

  • Naraka: Bladepoint

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