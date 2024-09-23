Steam'de Haftanın En Çok Satanları: Dünya Neler Oynuyor?
Steam'de Haftanın En Çok Satanları: Dünya Neler Oynuyor?
Steam'in haftalık verileri dünyanın dört bir yanındaki oyuncuların satın alma alışkanlıklarını da ortaya koyuyor. Bu hafta Steam'de oyuncular en çok hangi oyunları tercih etmiş gelin bir göz atalım.
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1. Warhammer 40,000: Space Marine 2 fırtınası devam ediyor.
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2. Counter-Strike 2 ise yükselse de liderliği bulamadı.
3. Maymun kralın hükmü sürüyor.
Listenin geri kalanı ise şöyle:
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