Netflix'e Eklenecek Yeni Bedava Oyunlar Açıklandı: Şahane Oyunlar Geliyor!
Netflix'e Eklenecek Yeni Bedava Oyunlar Açıklandı: Şahane Oyunlar Geliyor!
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Netflix, Netflix Games ile oyun dünyasına da hızlı bir giriş yapmıştı.
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Netflix Games kütüphanesine eklenecek yeni oyunlar da duyuruldu. Üstelik sevilen ve popüler oyunlar da yolda.
Peki Netflix aboneleri için ücretsiz olan bu oyunlara nasıl erişeceğiz?
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