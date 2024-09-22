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Netflix'e Eklenecek Yeni Bedava Oyunlar Açıklandı: Şahane Oyunlar Geliyor!

Netflix'e Eklenecek Yeni Bedava Oyunlar Açıklandı: Şahane Oyunlar Geliyor!

Beril Özge Danacı
Beril Özge Danacı - Onedio İçerik Editörü
22.09.2024 - 16:57

Dizi ve filmlerin yanında abonelerine ücretsiz mobil oyunlar da sunan Netflix'in oyun kütüphanesi genişlemeye devam ederken platforma eklenecek yeni oyunlar da duyuruldu.

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Netflix, Netflix Games ile oyun dünyasına da hızlı bir giriş yapmıştı.

Netflix, Netflix Games ile oyun dünyasına da hızlı bir giriş yapmıştı.

Abonelerine AAA oyunlardan tutun da sevilen bağımsız yapımlara kadar geniş bir yelpazede mobil oyunlar sunan Netflix Games ayrıca kendi dizi ve filmlerinden ilham alan pek çok oyuna da sahip. Tüm bunların yanında Netlix oyun geliştirme işine de soyunmuş durumda.

Netflix Games kütüphanesine eklenecek yeni oyunlar da duyuruldu. Üstelik sevilen ve popüler oyunlar da yolda.

Peki Netflix aboneleri için ücretsiz olan bu oyunlara nasıl erişeceğiz?

Peki Netflix aboneleri için ücretsiz olan bu oyunlara nasıl erişeceğiz?

Mobil cihazınız üzerinden Netflix uygulamasına giriş yaptıktan sonra 'Oyunlar' sekmesine tıklayarak Netflix abonelerine sunulan tüm oyunlara erişebilir, dilediğinizi cihazınıza indirerek ücretsiz bir biçimde oynamaya başlayabilirsiniz. Ancak kimi oyunların yalnızca tek bir platformda (iOS gibi) olduğunu hatırlatmakta da fayda var.

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