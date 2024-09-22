Steam Türkiye'de Haftanın En Çok Satanları: %98'lik İndirimi Affetmedik!
Steam Türkiye'de Haftanın En Çok Satanları: %98'lik İndirimi Affetmedik!
Steam Türkiye'de haftanın en çok satan oyunları belli oldu. God of War: Ragnarok PC çıkışıyla listeyi altüst etmişken sevilen bir oyundaki dev indirimi de kaçırmadık.
Oynaması ücretsiz oyunlar listeye dahil edilmemiştir.
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1. Listenin ilk sırasında PC çıkışını gerçekleştiren God of War Ragnarok var.
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2. Warhammer 40,000: Space Marine 2 düşüşte olsa da üst sıralarda tutunmayı başarıyor.
3. EA Sports FC 25 de listenin tepelerinden inmeyenlerden.
Listenin geri kalanı ise şöyle:
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