Steam Türkiye'de Haftanın En Çok Satanları: %98'lik İndirimi Affetmedik!

Henüz geçtiğimiz günlerde çıkan ve ön sipariş döneminde dahi listenin üst sıralarını görmeyi başaran Warhammer 40,000: Space Marine 2 hem oyunculardan hem de basından epey olumlu incelemeler kapmayı başardı. Uçsuz bucaksız Warhammer evrenine dalmak isterseniz oyunun fiyatı ise 40 dolar. Ayrıca oyunun Türkçe dil desteği olduğunu da hatırlatalım.