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Steam Türkiye'de Haftanın En Çok Satanları: %98'lik İndirimi Affetmedik!

Steam Türkiye'de Haftanın En Çok Satanları: %98'lik İndirimi Affetmedik!

Croft
Croft - Onedio Üyesi
22.09.2024 - 15:49

Steam Türkiye'de haftanın en çok satan oyunları belli oldu. God of War: Ragnarok PC çıkışıyla listeyi altüst etmişken sevilen bir oyundaki dev indirimi de kaçırmadık.

Oynaması ücretsiz oyunlar listeye dahil edilmemiştir.

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1. Listenin ilk sırasında PC çıkışını gerçekleştiren God of War Ragnarok var.

1. Listenin ilk sırasında PC çıkışını gerçekleştiren God of War Ragnarok var.

2022 yılında PlayStation 4 ve 5 için çıkan God of War Ragnarok nihayet PC kanadında da oyuncularla buluştu. Oyuncuların boğuştuğu teknik sıkıntılar yüzünden incelemeleri 'karışık' seviyesinde seyreden God of War Ragnarok 50 dolarlık fiyatıyla ülkemizde geride bıraktığımız haftanın en çok satan oyunu olarak liderlik koltuğunda.

2. Warhammer 40,000: Space Marine 2 düşüşte olsa da üst sıralarda tutunmayı başarıyor.

2. Warhammer 40,000: Space Marine 2 düşüşte olsa da üst sıralarda tutunmayı başarıyor.

Henüz geçtiğimiz günlerde çıkan ve ön sipariş döneminde dahi listenin üst sıralarını görmeyi başaran Warhammer 40,000: Space Marine 2 hem oyunculardan hem de basından epey olumlu incelemeler kapmayı başardı. Uçsuz bucaksız Warhammer evrenine dalmak isterseniz oyunun fiyatı ise 40 dolar. Ayrıca oyunun Türkçe dil desteği olduğunu da hatırlatalım.

3. EA Sports FC 25 de listenin tepelerinden inmeyenlerden.

3. EA Sports FC 25 de listenin tepelerinden inmeyenlerden.

Oyunun ultimate sürümüne sahip oyuncuların erişimine açılan, herkes için ise 27 Eylül tarihinde çıkacak EA Sports FC 25 şimdilik 'karışık' incelemelere sahip olsa da içimizdeki futbol aşkı malum...

Listenin geri kalanı ise şöyle:

Listenin geri kalanı ise şöyle:

  • The Crew 2 - 39,99 Dolar %98 - 0,80 Dolar

  • Black Desert

  • Forza Horizon 5

  • Final Fantasy XVI

  • Forza Horizon 4

  • NBA 2K25

  • Rainbow Six Siege

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