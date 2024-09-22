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Cyberpunk 2077 İçin Yeni Anime Dizisi Duyuruldu: Night City'e Geri Dönüyoruz!

Cyberpunk 2077 İçin Yeni Anime Dizisi Duyuruldu: Night City'e Geri Dönüyoruz!

Beril Özge Danacı
Beril Özge Danacı - Onedio İçerik Editörü
22.09.2024 - 15:01

Cyberpunk evreni oyunlar haricinde de genişlemeye devam ediyor. Netflix ekranlarında yayınlanan ve büyük ilgi gören Edgerunners'ın ardından Netflix Cyberpunk evreninde geçecek bir animenin daha müjdesini verdi.

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Netflix ve CD Project Red işbirliğiyle ekranlara gelen Cyberpunk 2077 evreninde geçen anime dizisi Cyberpunk Edgerunners bir hayli sevilmişti.

Netflix ve CD Project Red işbirliğiyle ekranlara gelen Cyberpunk 2077 evreninde geçen anime dizisi Cyberpunk Edgerunners bir hayli sevilmişti.

Bizleri Night City'nin tekinsiz sokaklarına tekrar götüren ve oyundakinden farklı bir hikayenin içine atan tek sezonluk Edgerunners öylesine sevilmişti ki oyunun satışlarını da tekrar yükselişe geçirmişti.

Netflix Geeked Week kapsamında yaptığı bir duyuru ile Cyberpunk evreninde geçecek bir animenin daha müjdesini verdi.

Duyurulan yeni anime Cyberpunk Edgerunners'ın devamı mı olacak?

Duyurulan yeni anime Cyberpunk Edgerunners'ın devamı mı olacak?

Kısacık bir tanıtımla karşımıza çıkan ve Cyberpunk evrenini genişletecek olan projenin konusu ve detayları hala belirsizliğini korusa da karşımıza çıkacak işin çok büyük ihytimalle Edgerunners'ın devamı olmayacağını söyleyebiliriz. Edgerunners'ın yapımcıları geçmişte verdikleri röportajlarda animeyi devam ettirmeyi düşünmediklerini açıklamışlardı ancak net cevapları elbette daha fazla detay ortaya çıktıktan sonra alacağız.

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