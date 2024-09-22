Cyberpunk 2077 İçin Yeni Anime Dizisi Duyuruldu: Night City'e Geri Dönüyoruz!
Cyberpunk 2077 İçin Yeni Anime Dizisi Duyuruldu: Night City'e Geri Dönüyoruz!
Cyberpunk evreni oyunlar haricinde de genişlemeye devam ediyor. Netflix ekranlarında yayınlanan ve büyük ilgi gören Edgerunners'ın ardından Netflix Cyberpunk evreninde geçecek bir animenin daha müjdesini verdi.
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Netflix ve CD Project Red işbirliğiyle ekranlara gelen Cyberpunk 2077 evreninde geçen anime dizisi Cyberpunk Edgerunners bir hayli sevilmişti.
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Netflix Geeked Week kapsamında yaptığı bir duyuru ile Cyberpunk evreninde geçecek bir animenin daha müjdesini verdi.
Duyurulan yeni anime Cyberpunk Edgerunners'ın devamı mı olacak?
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