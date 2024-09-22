Cyberpunk 2077 İçin Yeni Anime Dizisi Duyuruldu: Night City'e Geri Dönüyoruz!

Kısacık bir tanıtımla karşımıza çıkan ve Cyberpunk evrenini genişletecek olan projenin konusu ve detayları hala belirsizliğini korusa da karşımıza çıkacak işin çok büyük ihytimalle Edgerunners'ın devamı olmayacağını söyleyebiliriz. Edgerunners'ın yapımcıları geçmişte verdikleri röportajlarda animeyi devam ettirmeyi düşünmediklerini açıklamışlardı ancak net cevapları elbette daha fazla detay ortaya çıktıktan sonra alacağız.