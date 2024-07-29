Cyberpunk 2077'de 3 yıl Sonra Bulunan Easter Egg "Partiyi Bitiriyor"
Cyberpunk 2077'de 3 yıl Sonra Bulunan Easter Egg "Partiyi Bitiriyor"
Night City'de hala keşfedecek çok şey var! Cyberpunk 2077'nin çıkışından 3 yıl sonra bulunan gizemli bir easter egg şehrin adının hakkını veriyor.
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Cyberpunk 2077'nin çıkışının üzerinden yıllar geçmiş olsa da Night City'nin sokakları hala gizemlerle dolu.
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Cyberpunk 2077'de bir Reddit kullanıcısı tarafından bulunan easter egg şehri karanlığa bürüyor.
Night City'i tam manasıyla "karanlığa gömen" bu easter egg tek de değil.
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