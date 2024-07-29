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Cyberpunk 2077'de 3 yıl Sonra Bulunan Easter Egg "Partiyi Bitiriyor"

Cyberpunk 2077'de 3 yıl Sonra Bulunan Easter Egg "Partiyi Bitiriyor"

Beril Özge Danacı
Beril Özge Danacı - Onedio İçerik Editörü
29.07.2024 - 14:24

Night City'de hala keşfedecek çok şey var! Cyberpunk 2077'nin çıkışından 3 yıl sonra bulunan gizemli bir easter egg şehrin adının hakkını veriyor.

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Cyberpunk 2077'nin çıkışının üzerinden yıllar geçmiş olsa da Night City'nin sokakları hala gizemlerle dolu.

Cyberpunk 2077'nin çıkışının üzerinden yıllar geçmiş olsa da Night City'nin sokakları hala gizemlerle dolu.

CD Project Red'in ellerinden çıkan ve sorunlu çıkışına karşın daha sonrasında bir şekilde oyuncuların gönlünü kazanmayı başaran Cyberpunk 2077'de oyuncular hala irili ufaklı easter egg'ler bulmaya devam ediyorlar.

Cyberpunk 2077'de bir Reddit kullanıcısı tarafından bulunan easter egg şehri karanlığa bürüyor.

Night City'i tam manasıyla "karanlığa gömen" bu easter egg tek de değil.

Night City'i tam manasıyla "karanlığa gömen" bu easter egg tek de değil.

Oyuncular hala Night City'nin belli noktalarında farklı sürprizler bulmaya devam ediyorlar. Bunun yanında 2015 yılında çıkan The Witcher 3'te dahi hala farklı sürprizler keşfedilmeye devam ediliyor.

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