Seçtiğin Sims Evine Göre İlişkiden Beklentini Söylüyoruz!
Seçtiğin Sims Evine Göre İlişkiden Beklentini Söylüyoruz!
Evi insanın kalesidir derler. Peki hayallerimizdeki hayatlara balıklama daldığımız Sims'te seçtiğin ev senin gönlünün kalesi, ilişkin hakkında ne söylüyor gel birlikte öğrenelim!
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Seç bakalım!
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Senin beklentin huzur!
Sen en iyisini istiyorsun!
Sen kişisel alanından vazgeçemeyenlerdensin!
Sen rüya gibi bir ilişki isteyenlerdensin!
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