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Seçtiğin Sims Evine Göre İlişkiden Beklentini Söylüyoruz!

Seçtiğin Sims Evine Göre İlişkiden Beklentini Söylüyoruz!

Beril Özge Danacı
Beril Özge Danacı - Onedio İçerik Editörü
29.07.2024 - 13:31

Evi insanın kalesidir derler. Peki hayallerimizdeki hayatlara balıklama daldığımız Sims'te seçtiğin ev senin gönlünün kalesi, ilişkin hakkında ne söylüyor gel birlikte öğrenelim!

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Seç bakalım!

Senin beklentin huzur!

Tam da 'azıcık aşım belasız başım' diyenlerdensin. Senin için sevdiceğin yanında olsun, birlikte, el birliğiyle kurduğunuz yuvanız huzurla dolsun yeter. Ne yüksekte gözün var ne de mal mülk peşindesin. Birlikte, ikinizin de emekleriyle kuracağı bir yuvayı düşlüyorsun. Küçük olmuş, az eşya olmuş ne fark eder? Senin için önemli olan ikinizin de sevdiği şeyleri yansıtan ve içinde eğlenebileceğiniz, ikinize ait bir yer. İlişkiden de beklentilerin pek farklı sayılmaz. Birlikte eğlenmek, sohbet etmek, yeni şeyleri deneyimlemek ve elbette sonsuz güven senin vazgeçilmezin.

Sen en iyisini istiyorsun!

Sen her şeyin dört dörtlük olduğu, problemlerin başını ağrıtmadığı bir ilişki istiyorsun. Kim bilir, belki de geçmişteki tatsız tecrübelerinin bir sonucudur bu. En iyisini düşlemek de tabi en doğal hakkın. Hem kendin, hem de partnerin için azını düşünmüyor, olmuşken en iyisi olsun istiyorsun. Bu durum zaman zaman çatışmalara yol açabilecek gibi görünse de sen ilişki dinamikleri içinde önceliklerini en baştan belli edenlerden ve yeri geldiğinde de durumu alttan almayı bilenlerdensin. Böylece ilişkinde dengeyi korurken birlikte inşa etmek istediğiniz gelecek için de kendin çok çabaladığın gibi partnerinin de çabalaması için itici güç oluşturuyorsun.

Sen kişisel alanından vazgeçemeyenlerdensin!

İlişkiye başladık diye göbeğimiz bir kesilmedi ya? Birey olmanın öneminin gayet farkındasın. Evet, partnerinle ortak ilgi alanlarınız, üstüne sohbet edebileceğiniz bol bol konunuz var ancak sonuçta elbette ki aynı insanlar değilsiniz ve farklı ihtiyaçlarınız, beklentileriniz ve hobileriniz de var. Bunlara vakit ayırmanın da ilişkiye sağlıklı etkilerinin farkındasın. Tam da bu yüzden ikinizin de birbirinizden biraz ayrı vakit geçirmesi ve kendine zaman ayırıp ilgi alanlarıyla uğraşması, arkadaşlarıyla buluşması asla sorun değil. Aksine sağlıklı bir ilişki için çok da gerekli.

Sen rüya gibi bir ilişki isteyenlerdensin!

Gerçek hayat zaten yeterince zor ve sıkıcı, bari ilişkimizde masallarda yaşıyor gibi hissedelim değil mi? Senin için tutku olmazsa olmaz bunu baştan belirtelim. Partnerinle birbirinizin her koşulda arkasını kolladığınız, baş başa kaldığınızda ise bir masalı yaşayacağınız bir ilişki için çok çabalıyorsun. Birlikteyken gerçeklikten soyutlanıp başkalarına belki çocukça, belki manasız gelecek şeyleri paylaşmak senin rüyalarını süslüyor.

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