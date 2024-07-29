Seçtiğin Sims Evine Göre İlişkiden Beklentini Söylüyoruz!

Sen her şeyin dört dörtlük olduğu, problemlerin başını ağrıtmadığı bir ilişki istiyorsun. Kim bilir, belki de geçmişteki tatsız tecrübelerinin bir sonucudur bu. En iyisini düşlemek de tabi en doğal hakkın. Hem kendin, hem de partnerin için azını düşünmüyor, olmuşken en iyisi olsun istiyorsun. Bu durum zaman zaman çatışmalara yol açabilecek gibi görünse de sen ilişki dinamikleri içinde önceliklerini en baştan belli edenlerden ve yeri geldiğinde de durumu alttan almayı bilenlerdensin. Böylece ilişkinde dengeyi korurken birlikte inşa etmek istediğiniz gelecek için de kendin çok çabaladığın gibi partnerinin de çabalaması için itici güç oluşturuyorsun.