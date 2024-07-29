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Detay Manyağı Red Dead Redemption 2'ye Oyunculardan Gelen Mizah Şovu Yorumlar

Detay Manyağı Red Dead Redemption 2'ye Oyunculardan Gelen Mizah Şovu Yorumlar

Beril Özge Danacı
Beril Özge Danacı - Onedio İçerik Editörü
29.07.2024 - 13:22

Rockstar Games bir gün bir oyun yaptı ve oynayanlar için bir daha hiçbir şey eskisi gibi olmadı! Detaycılık seviyesini arşa çıkartıp gerçek hayattan bile tat aldırmayan Red Dead Redemption 2 hakkında yapılmış en komik yorumları derledik'

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Oyunu yükledikten sonra PC artık sizin PC'niz değil, RDR2 ve "sizin" PC'niz.

Oyunu yükledikten sonra PC artık sizin PC'niz değil, RDR2 ve "sizin" PC'niz.

Alamaaaz çünkü 60 dolar. 🤡

Alamaaaz çünkü 60 dolar. 🤡

Bu yoruma biraz tetiklendim ama maalesef haklı.

Bu yoruma biraz tetiklendim ama maalesef haklı.

"Sert reddet"

"Sert reddet"

Oyundaki atlarla ilgili konuşmamız gereken bazı gerçekler var.

Oyundaki atlarla ilgili konuşmamız gereken bazı gerçekler var.
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Mesela bu oyunda patronun siz olduğunuzu zannedersiniz ama hayır, patron atınızdır.

Mesela bu oyunda patronun siz olduğunuzu zannedersiniz ama hayır, patron atınızdır.

ALT+F4 sebebi, nereden bildiğimi sormayın.

ALT+F4 sebebi, nereden bildiğimi sormayın.

Şu ince düşünceye bakar mısınız?

Şu ince düşünceye bakar mısınız?

Biz buna RDR2 açmazı deriz.

Biz buna RDR2 açmazı deriz.

Malumun ilanı ile bitirelim.

Malumun ilanı ile bitirelim.

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