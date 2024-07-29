Detay Manyağı Red Dead Redemption 2'ye Oyunculardan Gelen Mizah Şovu Yorumlar
Detay Manyağı Red Dead Redemption 2'ye Oyunculardan Gelen Mizah Şovu Yorumlar
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Oyunu yükledikten sonra PC artık sizin PC'niz değil, RDR2 ve "sizin" PC'niz.
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Alamaaaz çünkü 60 dolar. 🤡
Bu yoruma biraz tetiklendim ama maalesef haklı.
"Sert reddet"
Oyundaki atlarla ilgili konuşmamız gereken bazı gerçekler var.
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Mesela bu oyunda patronun siz olduğunuzu zannedersiniz ama hayır, patron atınızdır.
ALT+F4 sebebi, nereden bildiğimi sormayın.
Şu ince düşünceye bakar mısınız?
Biz buna RDR2 açmazı deriz.
Malumun ilanı ile bitirelim.
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