Kavga Etmeden Bitiren Çiftin Ahirette Bile Ayrılmadığı It Takes Two'ya Gelen Harika Yorumlar
Kavga Etmeden Bitiren Çiftin Ahirette Bile Ayrılmadığı It Takes Two'ya Gelen Harika Yorumlar
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Bugün de bu kardeşimiz için dertlenelim bakalım.
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Aslında yukarıdaki oyuncu ile bi' iletişime geçseler...
Rivayet odur ki bu oyunu ayrılmadan bitiren çiftler ahirette dahi birbirlerine eş olurlar.
Hayat biraz da böyledir, unutmak istediğin her şeyi beklemediğin anda yüzüne vurur. 🥲
O paraya çift terapisi bu kadar oluyor işte.
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Kavgalıyken oynamak için pek iyi bir seçim değil sanki ama yine de aga be...
Sahibinin sesiyle okunan o cümle:
Bu oyunun başlattığı ilişkiyi o iki kişi hariç kimse bitiremez. En sağlam sınav en başta verilmiş.
İşte bir oyundan şöyle spesifik beklentilerin olacak.
Bromance ❤️
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