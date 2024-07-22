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Kavga Etmeden Bitiren Çiftin Ahirette Bile Ayrılmadığı It Takes Two'ya Gelen Harika Yorumlar

Kavga Etmeden Bitiren Çiftin Ahirette Bile Ayrılmadığı It Takes Two'ya Gelen Harika Yorumlar

Croft
Croft - Onedio Üyesi
22.07.2024 - 15:07

Yalnızca iki kişi ile oynanabilen ve fahri ilişki sınavı sayılan sevilen oyun It Takes Two'nun çemberinden geçen oyuncuların durumlarını özetleyen komik yorumlarına gelin bir bakalım.

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Bugün de bu kardeşimiz için dertlenelim bakalım.

Bugün de bu kardeşimiz için dertlenelim bakalım.

Aslında yukarıdaki oyuncu ile bi' iletişime geçseler...

Aslında yukarıdaki oyuncu ile bi' iletişime geçseler...

Rivayet odur ki bu oyunu ayrılmadan bitiren çiftler ahirette dahi birbirlerine eş olurlar.

Rivayet odur ki bu oyunu ayrılmadan bitiren çiftler ahirette dahi birbirlerine eş olurlar.

Hayat biraz da böyledir, unutmak istediğin her şeyi beklemediğin anda yüzüne vurur. 🥲

Hayat biraz da böyledir, unutmak istediğin her şeyi beklemediğin anda yüzüne vurur. 🥲

O paraya çift terapisi bu kadar oluyor işte.

O paraya çift terapisi bu kadar oluyor işte.
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Kavgalıyken oynamak için pek iyi bir seçim değil sanki ama yine de aga be...

Kavgalıyken oynamak için pek iyi bir seçim değil sanki ama yine de aga be...

Sahibinin sesiyle okunan o cümle:

Sahibinin sesiyle okunan o cümle:

Bu oyunun başlattığı ilişkiyi o iki kişi hariç kimse bitiremez. En sağlam sınav en başta verilmiş.

Bu oyunun başlattığı ilişkiyi o iki kişi hariç kimse bitiremez. En sağlam sınav en başta verilmiş.

İşte bir oyundan şöyle spesifik beklentilerin olacak.

İşte bir oyundan şöyle spesifik beklentilerin olacak.

Bromance ❤️

Bromance ❤️

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