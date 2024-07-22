Profesör Emrah Safa Gürkan Tarih Öğretiminde Oyunların Önemini Anlattı

Tarihçi, yazar ve akademisyen kimliğinin yanında video oyunlarına, ama en çok strateji oyunlarına ilgisini de iyi bildiğimiz profesör Emrah Safa Gürkan tarih öğretiminde bir araç olarak bu oyunlardan nasıl faydalanılabileceğini anlattı, konuya oyunculardan da yorumlar gecikmedi.

Kaynak