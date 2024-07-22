Profesör Emrah Safa Gürkan Tarih Öğretiminde Oyunların Önemini Anlattı
Profesör Emrah Safa Gürkan Tarih Öğretiminde Oyunların Önemini Anlattı
Tarihçi, yazar ve akademisyen kimliğinin yanında video oyunlarına, ama en çok strateji oyunlarına ilgisini de iyi bildiğimiz profesör Emrah Safa Gürkan tarih öğretiminde bir araç olarak bu oyunlardan nasıl faydalanılabileceğini anlattı, konuya oyunculardan da yorumlar gecikmedi.
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Emrah Safa Gürkan'ın oyunlarla, ama özellikle strateji oyunlarıyla arasının iyi olduğunu biliyoruz.
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Habsburg Hanedanı'ndan bahsettiği son videosunda konunun farklı noktalarını ve dönem Avrupa'sını anlamak için yapılacak en iyi şeylerden birinin popüler strateji oyunları Crusader Kings 2 ve Europa Universalis 3 söyleyen Gürkan bunun nedenlerini de açıkladı.
Bu oyunların özellikle dönem tarihini öğrenmek için neden iyi araçlar olduğunu anlatan Gürkan çağın gerisinde kaldığını söylediği eğitim sistemini de eleştirdi.
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Gürkan oyunların İngilizce öğrenimindeki faydalarına ise bir takipçisine verdiği yanıtta böyle deyindi. 👇
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Tüm bunların ardından ise oyunların pek de dile getirilmeyen faydalarını bizzat deneyimleyen oyunculardan yanıtlar gecikmedi.
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