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Profesör Emrah Safa Gürkan Tarih Öğretiminde Oyunların Önemini Anlattı

Profesör Emrah Safa Gürkan Tarih Öğretiminde Oyunların Önemini Anlattı

Beril Özge Danacı
Beril Özge Danacı - Onedio İçerik Editörü
22.07.2024 - 11:10

Tarihçi, yazar ve akademisyen kimliğinin yanında video oyunlarına, ama en çok strateji oyunlarına ilgisini de iyi bildiğimiz profesör Emrah Safa Gürkan tarih öğretiminde bir araç olarak bu oyunlardan nasıl faydalanılabileceğini anlattı, konuya oyunculardan da yorumlar gecikmedi.

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Emrah Safa Gürkan'ın oyunlarla, ama özellikle strateji oyunlarıyla arasının iyi olduğunu biliyoruz.

Emrah Safa Gürkan'ın oyunlarla, ama özellikle strateji oyunlarıyla arasının iyi olduğunu biliyoruz.

Geçmişte okul çağında oyun oynayanların işsiz kalacaklarını söyleyen kişiye verdiği bu cevapla belki de konunun aksini kanıtlayan en iyi örneği bizzat kendisi veren Gürkan ürettiği keyifli içeriklerde de sık sık oyun referansları ve göndermelerine başvuruyor.

Habsburg Hanedanı'ndan bahsettiği son videosunda konunun farklı noktalarını ve dönem Avrupa'sını anlamak için yapılacak en iyi şeylerden birinin popüler strateji oyunları Crusader Kings 2 ve Europa Universalis 3 söyleyen Gürkan bunun nedenlerini de açıkladı.

Habsburg Hanedanı'ndan bahsettiği son videosunda konunun farklı noktalarını ve dönem Avrupa'sını anlamak için yapılacak en iyi şeylerden birinin popüler strateji oyunları Crusader Kings 2 ve Europa Universalis 3 söyleyen Gürkan bunun nedenlerini de açıkladı.

Bu oyunların özellikle dönem tarihini öğrenmek için neden iyi araçlar olduğunu anlatan Gürkan çağın gerisinde kaldığını söylediği eğitim sistemini de eleştirdi.

Bu oyunların özellikle dönem tarihini öğrenmek için neden iyi araçlar olduğunu anlatan Gürkan çağın gerisinde kaldığını söylediği eğitim sistemini de eleştirdi.

İşte detaylar 👇

Gürkan oyunların İngilizce öğrenimindeki faydalarına ise bir takipçisine verdiği yanıtta böyle deyindi. 👇

Gürkan oyunların İngilizce öğrenimindeki faydalarına ise bir takipçisine verdiği yanıtta böyle deyindi. 👇
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Tüm bunların ardından ise oyunların pek de dile getirilmeyen faydalarını bizzat deneyimleyen oyunculardan yanıtlar gecikmedi.

Tüm bunların ardından ise oyunların pek de dile getirilmeyen faydalarını bizzat deneyimleyen oyunculardan yanıtlar gecikmedi.
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