Epic Games Yaz İndiriminde 50 TL ve Altına Alabileceğiniz Şahane Oyunlar
Epic Games Yaz İndiriminde 50 TL ve Altına Alabileceğiniz Şahane Oyunlar
Hala yerel fiyatlandırma desteğiyle pek çok oyunu uygun fiyatlara alabildiğimiz Epic Games Store'da %90'a varan indirimlerin boy gösterdiği yaz indirimleri başladı. Biz de Epic Games yaz indirimi boyuca 50 TL ve altına alabileceğiniz en güzel oyunları listeledik.
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1. Death Stranding Diractor's Cut - 49,75 TL
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2. Sherlock Holmes Chapter One - Deluxe Edition - 49,80 TL
3. Metro Exodus - Gold Edition - 46,60 TL
4. Back 4 Blood - Ultimate Edition - 39,90 TL
5. Vampyr - 38 TL
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Listenin geri kalanı ise şöyle:
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