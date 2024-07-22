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Epic Games Yaz İndiriminde 50 TL ve Altına Alabileceğiniz Şahane Oyunlar

Epic Games Yaz İndiriminde 50 TL ve Altına Alabileceğiniz Şahane Oyunlar

Beril Özge Danacı
Beril Özge Danacı - Onedio İçerik Editörü
22.07.2024 - 11:54

Hala yerel fiyatlandırma desteğiyle pek çok oyunu uygun fiyatlara alabildiğimiz Epic Games Store'da %90'a varan indirimlerin boy gösterdiği yaz indirimleri başladı. Biz de Epic Games yaz indirimi boyuca 50 TL ve altına alabileceğiniz en güzel oyunları listeledik.

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1. Death Stranding Diractor's Cut - 49,75 TL

2. Sherlock Holmes Chapter One - Deluxe Edition - 49,80 TL

3. Metro Exodus - Gold Edition - 46,60 TL

4. Back 4 Blood - Ultimate Edition - 39,90 TL

5. Vampyr - 38 TL

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Listenin geri kalanı ise şöyle:

Listenin geri kalanı ise şöyle:

  • Vampire: The Masquerade - Swansong Primogen Edition 199 TL - 49,75 TL

  • WRC 10 - Deluxe Edition 177 TL - 44,25 TL

  • Stygian: Reign of the Old 190 TL - 38 TL

  • What Remains of Edith Finch 150 TL - 37,50 TL

  • Remnant: From the Ashes 124 TL - 37,20 TL

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