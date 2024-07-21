Epic Games'te Haftanın Bedavası Ortaya Çıktı: Steam'de 500 TL'yi Bulan Oyun Ücretsiz Oluyor
Epic Games'te Haftanın Bedavası Ortaya Çıktı: Steam'de 500 TL'yi Bulan Oyun Ücretsiz Oluyor
Epic Games Store'da bu hafta bizleri bekleyen bedava oyun ortaya çıktı. Steam fiyatı 500 TL'yi bulan beğenilen oyun Epic Games Store'da ücretsiz oluyor.
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Epic Games Store'da bu hafta Steam fiyatı 495 TL olan F.I.S.T.: Forged in Shadow Torch ücretsiz olarak kullanıcılara sunulacak.
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Peki oyun ne zaman ücretsiz olacak?
F.I.S.T.: Forged in Shadow Torch'u beklerken bu haftanın bedava oyunlarını almayı da unutmayın.
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