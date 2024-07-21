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Epic Games'te Haftanın Bedavası Ortaya Çıktı: Steam'de 500 TL'yi Bulan Oyun Ücretsiz Oluyor

Epic Games'te Haftanın Bedavası Ortaya Çıktı: Steam'de 500 TL'yi Bulan Oyun Ücretsiz Oluyor

Beril Özge Danacı
Beril Özge Danacı - Onedio İçerik Editörü
21.07.2024 - 11:00

Epic Games Store'da bu hafta bizleri bekleyen bedava oyun ortaya çıktı. Steam fiyatı 500 TL'yi bulan beğenilen oyun Epic Games Store'da ücretsiz oluyor.

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Epic Games Store'da bu hafta Steam fiyatı 495 TL olan F.I.S.T.: Forged in Shadow Torch ücretsiz olarak kullanıcılara sunulacak.

Peki oyun ne zaman ücretsiz olacak?

Peki oyun ne zaman ücretsiz olacak?

Epic Games Store'un gelecek hafta ücretsiz vereceği F.I.S.T.: Forged in Shadow Torch 25 Temmuz Perşembe saat 18:00 itibariyle tüm kullanıcılar için ücretsiz olacak.

F.I.S.T.: Forged in Shadow Torch'u beklerken bu haftanın bedava oyunlarını almayı da unutmayın.

F.I.S.T.: Forged in Shadow Torch'u beklerken bu haftanın bedava oyunlarını almayı da unutmayın.

Toplam Steam değerleri 760 TL'yi aşan korku oyunu Maid of Sker ve kendi arcade salonumuzu işlettiğimiz Arcade Paradise 25 Temmuz saat 18:00'e kadar ücretsiz. Oyunları hala kütüphanenize eklemek için şansınız olduğunu hatırlatalım.

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