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EA Erken Erişim Furyasını Tutturdu: 2 Milyondan Fazla Satış Sayısına Ulaştı!

EA Erken Erişim Furyasını Tutturdu: 2 Milyondan Fazla Satış Sayısına Ulaştı!

Sezer Yıldırım
Sezer Yıldırım - Onedio Üyesi
20.07.2024 - 13:01

Electronic Arts'ın yaptığı College Football, erken erişim paketi ile milyonlara ulaşmayı başardı.

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Sektörün içerisinde yer alan bir kullanıcı, satış istatistiklerine dair veriler paylaştı.

Sektörün içerisinde yer alan bir kullanıcı, satış istatistiklerine dair veriler paylaştı.
twitter.com

Daha önce de birçok oyun ile ilgili veri paylaşan Mat Piscatella, oyunların satış rakamlarına dair yeni veriler paylaştı. Bu veriler arasında da dikkat çekici bir detay yer alıyor.

College Football, büyük bir başarıya imza attı.

College Football, büyük bir başarıya imza attı.

EA tarafından geliştirilen ve yayınlanan College Football 2025, büyük bir satış başarısına imza attı. Bu yapım, çıkmadan önce toplamda 2.2 milyondan fazla deluxe versiyonu satmayı başardı.

Bu sürümün en büyük artısı erken erişim imkanı sağlaması.

Bu sürümün en büyük artısı erken erişim imkanı sağlaması.

Eğer College Football 2025'in delüks sürümünü satın alırsanız, sizlere 3 günlük bir erken erişim fırsatı veriliyor. Oyunu erkenden oynamak isteyen oyuncular da oyunun bu sürümünü satın aldı.

Bu sürümün tuzlu bir fiyatı bulunuyor.

Bu sürümün tuzlu bir fiyatı bulunuyor.

College Football 2025, 2 farklı sürümden oluşuyor. Bunlardan birisi standart versiyon. Diğeri de erken erişim imkanı sunan delüks sürüm. Oyunun standart sürüm fiyatı 70 dolardan satılırken, delüks sürümü için bu ücret 100 dolara çıkıyor.

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