EA Erken Erişim Furyasını Tutturdu: 2 Milyondan Fazla Satış Sayısına Ulaştı!
EA Erken Erişim Furyasını Tutturdu: 2 Milyondan Fazla Satış Sayısına Ulaştı!
Electronic Arts'ın yaptığı College Football, erken erişim paketi ile milyonlara ulaşmayı başardı.
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Sektörün içerisinde yer alan bir kullanıcı, satış istatistiklerine dair veriler paylaştı.
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College Football, büyük bir başarıya imza attı.
Bu sürümün en büyük artısı erken erişim imkanı sağlaması.
Bu sürümün tuzlu bir fiyatı bulunuyor.
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