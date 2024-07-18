Star Wars Outlaws'tan 10 Dakikalık Oynanış Videosu Geldi
Star Wars Outlaws'tan 10 Dakikalık Oynanış Videosu Geldi
İlk duyurusundan bu yana Star Wars hayranlarını ve oyuncuları heyecanlandırmayı başaran Star Wars: Outlaws'tan daha fazla detayı gözler önüne seren yeni bir oynanış fragmanı geldi.
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Geçtiğimiz yılın yaz aylarında duyurulan Star Wars Outlaws'ın çıkışı için artık gün sayıyoruz.
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Star Wars Outlaws'tan 10 dakikalık yeni bir oynanış videosu yayınlandı.
Peki Star Wars Outlaws'ın hikayesi ne olacak? Oyun hangi dönemde geçiyor.
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