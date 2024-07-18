Star Wars Outlaws'tan 10 Dakikalık Oynanış Videosu Geldi

Büyük bir soygun planlayan ve Jedi güçleri bulunmayan Kay adlı bir karakteri kontrol edeceğimiz oyun İmparator'un Dönüşü ve Jedi'ın Dönüşü filmleri arasındaki zaman diliminde yaşanan bir macerayı konu alacak. RPG ögeleriyle de süslenen oyunumuz aynı zamanda Star Wars evreninde geçen ilk açık dünya oyun olacak.