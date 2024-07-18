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Star Wars Outlaws'tan 10 Dakikalık Oynanış Videosu Geldi

Star Wars Outlaws'tan 10 Dakikalık Oynanış Videosu Geldi

Beril Özge Danacı
Beril Özge Danacı - Onedio İçerik Editörü
18.07.2024 - 17:33

İlk duyurusundan bu yana Star Wars hayranlarını ve oyuncuları heyecanlandırmayı başaran Star Wars: Outlaws'tan daha fazla detayı gözler önüne seren yeni bir oynanış fragmanı geldi.

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Geçtiğimiz yılın yaz aylarında duyurulan Star Wars Outlaws'ın çıkışı için artık gün sayıyoruz.

Geçtiğimiz yılın yaz aylarında duyurulan Star Wars Outlaws'ın çıkışı için artık gün sayıyoruz.

30 Ağustos tarihinde Xbox Series X/S, PlayStation 5 ve PC için çıkacak oyun bizleri galaksinin derinliklerine götürürken Star Wars evreninden alışık olduklarımızın dışında bir hikaye anlatacak.

Star Wars Outlaws'tan 10 dakikalık yeni bir oynanış videosu yayınlandı.

Peki Star Wars Outlaws'ın hikayesi ne olacak? Oyun hangi dönemde geçiyor.

Peki Star Wars Outlaws'ın hikayesi ne olacak? Oyun hangi dönemde geçiyor.

Büyük bir soygun planlayan ve Jedi güçleri bulunmayan Kay adlı bir karakteri kontrol edeceğimiz oyun  İmparator'un Dönüşü ve Jedi'ın Dönüşü filmleri arasındaki zaman diliminde yaşanan bir macerayı konu alacak. RPG ögeleriyle de süslenen oyunumuz aynı zamanda Star Wars evreninde geçen ilk açık dünya oyun olacak.

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