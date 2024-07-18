GTA: Vice City'deki Otele Giden Vatandaş Paylaştığı Fiyatla Yine "Kazıklanıyoruz" Dedirtti

Bazı Yunan adaları için başlayan 'kapıda vize' uygulamasıyla birlikte ülkemizdeki tatilciler de Yunan adalarına akın etmeye başladılar. Özellikle fiyat karşılaştırmalarıyla gündemden düşmeyen bu tatiller ise ülkemizde, özellikle de tatil yörelerinde fiyatların ne kadar şişirilmiş ve fahiş olabildiğini bir kez daha gösterdi.