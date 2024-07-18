Görüş Bildir
Haberler
Gaming
GTA: Vice City'deki Otele Giden Vatandaş Paylaştığı Fiyatla Yine "Kazıklanıyoruz" Dedirtti

GTA: Vice City'deki Otele Giden Vatandaş Paylaştığı Fiyatla Yine "Kazıklanıyoruz" Dedirtti

Beril Özge Danacı
Beril Özge Danacı - Onedio İçerik Editörü
18.07.2024 - 15:31

Ülkemizdeki otel ve genel olarak tatil fiyatları gündemden düşmezken bir vatandaş GTA: Vice City'nin meşhur otelinde ne kadara kaldığını açıklayarak tartışmaya dahil oldu.

Kaynak

İçeriğin Devamı Aşağıda
Reklam

Son dönemde özellikle Yunanistan ile yapılan tatil ve fiyat karşılaştırmalarına muhakkak denk gelmişsinizdir.

Son dönemde özellikle Yunanistan ile yapılan tatil ve fiyat karşılaştırmalarına muhakkak denk gelmişsinizdir.

Bazı Yunan adaları için başlayan 'kapıda vize' uygulamasıyla birlikte ülkemizdeki tatilciler de Yunan adalarına akın etmeye başladılar. Özellikle fiyat karşılaştırmalarıyla gündemden düşmeyen bu tatiller ise ülkemizde, özellikle de tatil yörelerinde fiyatların ne kadar şişirilmiş ve fahiş olabildiğini bir kez daha gösterdi.

GTA: Vice City oynayanların ilk bakışta tanıyacağı meşhur otelde kalan bir vatandaş da otel fiyatını ve sağladıklarını paylaşarak tartışmanın ABD ayağını paylaştı.

GTA: Vice City oynayanların ilk bakışta tanıyacağı meşhur otelde kalan bir vatandaş da otel fiyatını ve sağladıklarını paylaşarak tartışmanın ABD ayağını paylaştı.

Tıpkı oyunda olduğu gibi gerçek hayatta da Miami'nin en ünlü plajlarının birinin tam karşısında konumlanan meşhur otelin gecelik fiyatı meğer yeme içme de dahil 125 dolarmış!

Unutmak pek mümkün değil ya, otelin oyundaki halini hatırlayamadıysanız da hemen şöyle gösterelim. 👇

Unutmak pek mümkün değil ya, otelin oyundaki halini hatırlayamadıysanız da hemen şöyle gösterelim. 👇

GTA: Vice City'nin meşhur otelinin fiyatını gören kullanıcılar da durumu haliyle ülkemizle kıyaslamaya başladılar.

GTA: Vice City'nin meşhur otelinin fiyatını gören kullanıcılar da durumu haliyle ülkemizle kıyaslamaya başladılar.
twitter.com

👇

👇
twitter.com
İçeriğin Devamı Aşağıda
Reklam

Yine ağlanacak halimize gülmeye çalışırken otelle derin mazisi olan oyuncular da boş durmadı elbette.

Yine ağlanacak halimize gülmeye çalışırken otelle derin mazisi olan oyuncular da boş durmadı elbette.
twitter.com

👇

👇
twitter.com

GTA V: Premium Edition ve Balina Köpekbalığı Kartı Paketi şu an Steam'de indirimli haliyle 58 dolardan satılıyor, artık oradan hesap edin.

GTA V: Premium Edition ve Balina Köpekbalığı Kartı Paketi şu an Steam'de indirimli haliyle 58 dolardan satılıyor, artık oradan hesap edin.
twitter.com

Kısacası bu tartışma yakın zamanda bitecek gibi görünmüyor. Peki siz ne düşünüyorsunuz?

Kısacası bu tartışma yakın zamanda bitecek gibi görünmüyor. Peki siz ne düşünüyorsunuz?
twitter.com

İlginizi Çekebilir

Yorumlar ve Emojiler Aşağıda
Reklam
BU İÇERİĞE EMOJİYLE TEPKİ VER!
3
2
2
1
1
1
1
Yorumlar Aşağıda
Reklam
ONEDİO ÜYELERİ NE DİYOR?
Yorum Yazın