GTA: Vice City'deki Otele Giden Vatandaş Paylaştığı Fiyatla Yine "Kazıklanıyoruz" Dedirtti
GTA: Vice City'deki Otele Giden Vatandaş Paylaştığı Fiyatla Yine "Kazıklanıyoruz" Dedirtti
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Son dönemde özellikle Yunanistan ile yapılan tatil ve fiyat karşılaştırmalarına muhakkak denk gelmişsinizdir.
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GTA: Vice City oynayanların ilk bakışta tanıyacağı meşhur otelde kalan bir vatandaş da otel fiyatını ve sağladıklarını paylaşarak tartışmanın ABD ayağını paylaştı.
Unutmak pek mümkün değil ya, otelin oyundaki halini hatırlayamadıysanız da hemen şöyle gösterelim. 👇
GTA: Vice City'nin meşhur otelinin fiyatını gören kullanıcılar da durumu haliyle ülkemizle kıyaslamaya başladılar.
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Yine ağlanacak halimize gülmeye çalışırken otelle derin mazisi olan oyuncular da boş durmadı elbette.
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GTA V: Premium Edition ve Balina Köpekbalığı Kartı Paketi şu an Steam'de indirimli haliyle 58 dolardan satılıyor, artık oradan hesap edin.
Kısacası bu tartışma yakın zamanda bitecek gibi görünmüyor. Peki siz ne düşünüyorsunuz?
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