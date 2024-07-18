Türkiye'deki Oyun Fiyatları Yabancıların da Gündeminde: "Bu İllegal Olmalı"
Türkiye'deki Oyun Fiyatları Yabancıların da Gündeminde: "Bu İllegal Olmalı"
Ülkemizdeki her geçen gün daha da erişilmez olan oyun fiyatları yalnızca bizim değil, yabancı oyuncuların da gündemine oturdu. Yabancı oyuncular da ülkemizdeki oyun fiyatları üzerinden gidişata isyan ettiler.
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Oyuncular olarak gözümüzü her yeni güne bir zam haberi ile açmaya artık alıştık.
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Ülkemizdeki oyun fiyatları X'te yabancı oyuncuların da gündemine oturdu.
Ülkemizdeki oyun fiyatlarına dikkat çeken tek kişi o da olmadı.
Bu paylaşımlara ise hem Türk hem de yabancı oyunculardan destek mesajları yağdı. 👇
"Neden Steam MENA fiyatlandırması yapabiliyorken Sony bunu başaramıyor?"
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"Xbox'ın PS'ten 30 dolar daha ucuz olması çılgınlık. Dolandırıcılık seviyesinde fiyatlar. Şirketlerin umurunda değil dostum."
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