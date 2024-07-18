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Türkiye'deki Oyun Fiyatları Yabancıların da Gündeminde: "Bu İllegal Olmalı"

Türkiye'deki Oyun Fiyatları Yabancıların da Gündeminde: "Bu İllegal Olmalı"

Croft
Croft - Onedio Üyesi
18.07.2024 - 14:18

Ülkemizdeki her geçen gün daha da erişilmez olan oyun fiyatları yalnızca bizim değil, yabancı oyuncuların da gündemine oturdu. Yabancı oyuncular da ülkemizdeki oyun fiyatları üzerinden gidişata isyan ettiler.

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Oyuncular olarak gözümüzü her yeni güne bir zam haberi ile açmaya artık alıştık.

Oyuncular olarak gözümüzü her yeni güne bir zam haberi ile açmaya artık alıştık.

Steam'in ülkemizde TL desteğine son verip dolara geçmesinin yanında PlayStation kanadındaki oyun fiyatları da oyunların artık kesin olarak 'lüks tüketim' sınıfına girdiğini gösterir nitelikte yükselmeye devam ediyor.

Ülkemizdeki oyun fiyatları X'te yabancı oyuncuların da gündemine oturdu.

Ülkemizdeki oyun fiyatları X'te yabancı oyuncuların da gündemine oturdu.
twitter.com

Ameer adlı bir kullanıcı yaptığı paylaşımla ülkemizdeki ortalama maaşın 400 dolar olduğunu belirterek PlayStation kanadında 85 dolara varan oyun fiyatlarına dikkat çekti. PC ve Xbox'taki oyun fiyatlarının PlayStation'a göre çok daha uygun olduğuna da dikkat çeken kullanıcı PS5'te oyun oynamaya güç yetmediğini vurguladı.

Ülkemizdeki oyun fiyatlarına dikkat çeken tek kişi o da olmadı.

Ülkemizdeki oyun fiyatlarına dikkat çeken tek kişi o da olmadı.
twitter.com

HazzadorGamin adlı bir kullanıcı da Sony'nin ülkemizdeki fiyatlarda güncellemeye giderek 85 dolara çıktığını ve Xbox cephesindeki fiyatların ortalama 25-30 dolar daha uygun olduğunu aktararak duruma dikkat çekti.

Bu paylaşımlara ise hem Türk hem de yabancı oyunculardan destek mesajları yağdı. 👇

Bu paylaşımlara ise hem Türk hem de yabancı oyunculardan destek mesajları yağdı. 👇
twitter.com

"Neden Steam MENA fiyatlandırması yapabiliyorken Sony bunu başaramıyor?"

"Neden Steam MENA fiyatlandırması yapabiliyorken Sony bunu başaramıyor?"
twitter.com
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"Xbox'ın PS'ten 30 dolar daha ucuz olması çılgınlık. Dolandırıcılık seviyesinde fiyatlar. Şirketlerin umurunda değil dostum."

"Xbox'ın PS'ten 30 dolar daha ucuz olması çılgınlık. Dolandırıcılık seviyesinde fiyatlar. Şirketlerin umurunda değil dostum."
twitter.com

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twitter.com

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