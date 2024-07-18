Yunan Dönerini Beğenmeyen iShowSpeed Türk Döneri Denedi, Tepkisi Muhteşem Oldu!

Daha önce ülkemizi ziyarete gelen, yaşadığımız deprem felaketinde yardım kampanyası için destek toplayan, hatta Euro 2024'te Arjantin'in elenmesiyle birlikte Türkiye'yi desteklediğini açıklayan iShowSpeed yakın zamanda bir kez daha ülkemizi ziyaret etmeye de hazırlanıyor.