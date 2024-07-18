Yunan Dönerini Beğenmeyen iShowSpeed Türk Döneri Denedi, Tepkisi Muhteşem Oldu!
Yunan Dönerini Beğenmeyen iShowSpeed Türk Döneri Denedi, Tepkisi Muhteşem Oldu!
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Dünyanın en ünlü yayıncı ve içerik üreticilerinden iShowSpeed'in ülkemize olan ilgisi malumunuz.
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Yakın zamanda komşu Yunanistan'ı ziyaret eden iShowSpeed burada Yunan döneri gyros yemiş, karşılaştırma yapması istendiğinde ise Türk dönerinin daha lezzetli olduğunu söylemişti.
Son ziyaretini Avusturya'ya gerçekleştiren iShowSpeed burada bir kez daha döner yiyerek döner savaşlarındaki son kararını verdi!
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