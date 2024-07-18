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Yunan Dönerini Beğenmeyen iShowSpeed Türk Döneri Denedi, Tepkisi Muhteşem Oldu!

Yunan Dönerini Beğenmeyen iShowSpeed Türk Döneri Denedi, Tepkisi Muhteşem Oldu!

Daedra
Daedra - Onedio Üyesi
18.07.2024 - 13:15

İnternet aleminin en ünlü simalarından iShowSpeed farklı ülkelerde gezilerine devam ederken bu kez Avusturya'da denediği Türk döneri karşısında kendinden geçti.

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Dünyanın en ünlü yayıncı ve içerik üreticilerinden iShowSpeed'in ülkemize olan ilgisi malumunuz.

Dünyanın en ünlü yayıncı ve içerik üreticilerinden iShowSpeed'in ülkemize olan ilgisi malumunuz.

Daha önce ülkemizi ziyarete gelen, yaşadığımız deprem felaketinde yardım kampanyası için destek toplayan, hatta Euro 2024'te Arjantin'in elenmesiyle birlikte Türkiye'yi desteklediğini açıklayan iShowSpeed yakın zamanda bir kez daha ülkemizi ziyaret etmeye de hazırlanıyor.

Yakın zamanda komşu Yunanistan'ı ziyaret eden iShowSpeed burada Yunan döneri gyros yemiş, karşılaştırma yapması istendiğinde ise Türk dönerinin daha lezzetli olduğunu söylemişti.

Yakın zamanda komşu Yunanistan'ı ziyaret eden iShowSpeed burada Yunan döneri gyros yemiş, karşılaştırma yapması istendiğinde ise Türk dönerinin daha lezzetli olduğunu söylemişti.

Son ziyaretini Avusturya'ya gerçekleştiren iShowSpeed burada bir kez daha döner yiyerek döner savaşlarındaki son kararını verdi!

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