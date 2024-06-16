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IShowSpeed İlk Kez Türk Döneri Yiyip Çılgına Döndü: "Bismillah"

IShowSpeed İlk Kez Türk Döneri Yiyip Çılgına Döndü: "Bismillah"

Elgiz
Elgiz - Onedio Üyesi
16.06.2024 - 20:58

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YouTube ve sosyal medyanın popüler isimlerinden IShowSpeed, Almanya'da ilk kez Türk döneri yedi. Ünlü fenomenin döneri yedikten sonraki tepkileri viral oldu.

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IShowSpeed'in "Bismillah" diyerek başladığı bu lezzet macerası, izleyenlere keyifli anlar yaşattı ve Türk dönerinin lezzetini bir kez daha gözler önüne serdi.

IShowSpeed'in "Bismillah" diyerek başladığı bu lezzet macerası, izleyenlere keyifli anlar yaşattı ve Türk dönerinin lezzetini bir kez daha gözler önüne serdi.

Türk döneriyle tanışması ve çılgına döndüğü o anlar sosyal medyada viral olmayı başardı.

Türk döneriyle tanışması ve çılgına döndüğü o anlar sosyal medyada viral olmayı başardı.

O anlar için;

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