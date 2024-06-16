IShowSpeed İlk Kez Türk Döneri Yiyip Çılgına Döndü: "Bismillah"

Gelenek Değişmedi: Adana’da Kurban Bayramı’nın İlk Saatlerinde Kendini Kesen Acemi Kasaplar Hastanelere Koştu

Taylor Swift Etkisi: Amerika'da Yıllara Göre Çocuklara 'Taylor' İsminin Verilme Oranı Bir Grafikle Gösterildi

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"Ne Kesiyorsunuz Bu Bayram?" Sorusuna Gelen Beyin Yakan Cevap Gündem Oldu