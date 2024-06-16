IShowSpeed İlk Kez Türk Döneri Yiyip Çılgına Döndü: "Bismillah"

YouTube ve sosyal medyanın popüler isimlerinden IShowSpeed, Almanya'da ilk kez Türk döneri yedi. Ünlü fenomenin döneri yedikten sonraki tepkileri viral oldu.
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IShowSpeed'in "Bismillah" diyerek başladığı bu lezzet macerası, izleyenlere keyifli anlar yaşattı ve Türk dönerinin lezzetini bir kez daha gözler önüne serdi.
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Türk döneriyle tanışması ve çılgına döndüğü o anlar sosyal medyada viral olmayı başardı.
O anlar için;
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