iShowSpeed Yeniden Türkiye'ye Geliyor: "Türkiye Bir Yayını Daha Hak Ediyor"

Dünyayı dolaşan ve her gittiği kentte büyük bir ilgiyle karşılanan iShowSpeed dün Yunanistan'da gerçekleştirdiği yayında Yunan döneri gyros yemiş, sonrasında ise Türk dönerinin daha güzel olduğunu söyleyerek kalabalığı biraz kızdırmıştı.