Görüş Bildir
Haberler
Gaming
iShowSpeed Yeniden Türkiye'ye Geliyor: "Türkiye Bir Yayını Daha Hak Ediyor"

iShowSpeed Yeniden Türkiye'ye Geliyor: "Türkiye Bir Yayını Daha Hak Ediyor"

Daedra
Daedra - Onedio Üyesi
09.07.2024 - 11:05

İnternet aleminin delisi desek fazlamızdan çok eksiğimizin kalacağı ünlü yayıncı iShowSpeed yeniden Türkiye'ye gelmeye hazırlanıyor!

Kaynak

İçeriğin Devamı Aşağıda
Reklam

İnternet aleminin en ünlü yayıncılarından iShowSpeed'in ülkemize sevgisi zaten malum.

İnternet aleminin en ünlü yayıncılarından iShowSpeed'in ülkemize sevgisi zaten malum.

Euro 2024'te Türkiye'ye desteğini açıklayan, ülkemize sevgisini her fırsatta dile getiren iShowSpeed daha önce de ülkemizi ziyaret etmiş ve bu ziyaretinde de ortaya hayli renkli görüntüler çıkmıştı.

iShowSpeed şu sıralar dünyanın farklı ülkelerini gezmekle meşgul. Son durağı ise şimdilik komşu Yunanistan.

iShowSpeed şu sıralar dünyanın farklı ülkelerini gezmekle meşgul. Son durağı ise şimdilik komşu Yunanistan.

Dünyayı dolaşan ve her gittiği kentte büyük bir ilgiyle karşılanan iShowSpeed dün Yunanistan'da gerçekleştirdiği yayında Yunan döneri gyros yemiş, sonrasında ise Türk dönerinin daha güzel olduğunu söyleyerek kalabalığı biraz kızdırmıştı.

Şu sıralar Yunanistan'ın altını üstüne getirmekle meşgul olan Speed yakında Türkiye'yi yeniden ziyaret edeceğini de açıkladı!

iShowSpeed'in ilk Türkiye ziyareti ise epey renkli anlara sahne olmuştu.

İlginizi Çekebilir

Yorumlar ve Emojiler Aşağıda
Reklam
BU İÇERİĞE EMOJİYLE TEPKİ VER!
0
0
0
0
0
0
0
Yorumlar Aşağıda
Reklam
ONEDİO ÜYELERİ NE DİYOR?
Yorum Yazın