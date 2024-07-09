iShowSpeed Yeniden Türkiye'ye Geliyor: "Türkiye Bir Yayını Daha Hak Ediyor"
iShowSpeed Yeniden Türkiye'ye Geliyor: "Türkiye Bir Yayını Daha Hak Ediyor"
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İnternet aleminin en ünlü yayıncılarından iShowSpeed'in ülkemize sevgisi zaten malum.
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iShowSpeed şu sıralar dünyanın farklı ülkelerini gezmekle meşgul. Son durağı ise şimdilik komşu Yunanistan.
Şu sıralar Yunanistan'ın altını üstüne getirmekle meşgul olan Speed yakında Türkiye'yi yeniden ziyaret edeceğini de açıkladı!
iShowSpeed'in ilk Türkiye ziyareti ise epey renkli anlara sahne olmuştu.
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