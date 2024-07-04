Küçücük Odada Yüzlerce Havai Fişeği Ateşleyen Arkadaşı Ünlü Yayıncı Kai Cenat'ın Odasını Yaktı!
Küçücük Odada Yüzlerce Havai Fişeği Ateşleyen Arkadaşı Ünlü Yayıncı Kai Cenat'ın Odasını Yaktı!
Yayıncıların dünyasından gün geçmiyor ki dumura uğratacak bir haber almayalım. Dünyanın en popüler yayıncılarından Kai Cenat'ın bir arkadaşı ünlü yayıncının odasındaki yüzlerce havai fişeği patlatarak odayı yaktı. Görüntülerin ardından ise hayran teorileri havada uçuştu.
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Platformda neredeyse 12 milyon takipçiye sahip olan Kai Cenat Twitch'in zirvesindeki isimlerden.
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Kai Cenat son olarak ünlü YouTuber Mr.Beast ile ortak bir yayın gerçekleştirdi. Yayının arka planında ise yüzlerce havai fişek kutusu göze çarpıyordu.
Ancak kendisi de bir içerik üreticisi olan Davis'in havai fişekler hakkında başka planları vardı!
Odadaki yüzlerce havai fişek ise böyle patlayarak odayı yaktı ve yayına kısa sürede son verdiler! 👇
Ancak dikkatli izleyiciler tüm bunların kurmaca olduğu konusunda bazı kanıtlar sundular.
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