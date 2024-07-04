Küçücük Odada Yüzlerce Havai Fişeği Ateşleyen Arkadaşı Ünlü Yayıncı Kai Cenat'ın Odasını Yaktı!

Odanın yayın öncesinde tamamen boşaltılmış olması izleyicileri düşündürürken bazı hayranlar ise Cenat'ın odasındaki ayrıntıların yayın yapılan yerle örtüşmediğini ve buranın yayıncının odası gibi kurgulanmış bir set olduğunu söylüyorlar.