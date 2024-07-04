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Küçücük Odada Yüzlerce Havai Fişeği Ateşleyen Arkadaşı Ünlü Yayıncı Kai Cenat'ın Odasını Yaktı!

Küçücük Odada Yüzlerce Havai Fişeği Ateşleyen Arkadaşı Ünlü Yayıncı Kai Cenat'ın Odasını Yaktı!

Croft
Croft - Onedio Üyesi
04.07.2024 - 14:04

Yayıncıların dünyasından gün geçmiyor ki dumura uğratacak bir haber almayalım. Dünyanın en popüler yayıncılarından Kai Cenat'ın bir arkadaşı ünlü yayıncının odasındaki yüzlerce havai fişeği patlatarak odayı yaktı. Görüntülerin ardından ise hayran teorileri havada uçuştu.

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Platformda neredeyse 12 milyon takipçiye sahip olan Kai Cenat Twitch'in zirvesindeki isimlerden.

Platformda neredeyse 12 milyon takipçiye sahip olan Kai Cenat Twitch'in zirvesindeki isimlerden.

Canlı yayınları binlerce kişi tarafından takip edilen Kai Cenat YouTube'da ise 6,18 milyon aboneye sahip.

Kai Cenat son olarak ünlü YouTuber Mr.Beast ile ortak bir yayın gerçekleştirdi. Yayının arka planında ise yüzlerce havai fişek kutusu göze çarpıyordu.

Kai Cenat son olarak ünlü YouTuber Mr.Beast ile ortak bir yayın gerçekleştirdi. Yayının arka planında ise yüzlerce havai fişek kutusu göze çarpıyordu.

Amerika Bağımsızlık Günü (4 Temmuz) kutlamaları için aldığı yüzlerce havai fişeği yayınının arka planı yapan Kai Cenat bu havai fişekler hakkında 'benimle uğraşan herkesin canına okurum' diyerek espri yapmayı da ihmal etmedi.

Ancak kendisi de bir içerik üreticisi olan Davis'in havai fişekler hakkında başka planları vardı!

Ancak kendisi de bir içerik üreticisi olan Davis'in havai fişekler hakkında başka planları vardı!

Elinde bir kutu havai fişekle odaya giren Davis bunları ateşleyeceğini söyleyerek Kai Cenat ile kavgaya tutuştuktan sonra dediğini yaparak fitili ateşledi ve ikili odadan koşarak uzaklaştılar.

Odadaki yüzlerce havai fişek ise böyle patlayarak odayı yaktı ve yayına kısa sürede son verdiler! 👇

Ancak dikkatli izleyiciler tüm bunların kurmaca olduğu konusunda bazı kanıtlar sundular.

Ancak dikkatli izleyiciler tüm bunların kurmaca olduğu konusunda bazı kanıtlar sundular.

Odanın yayın öncesinde tamamen boşaltılmış olması izleyicileri düşündürürken bazı hayranlar ise Cenat'ın odasındaki ayrıntıların yayın yapılan yerle örtüşmediğini ve buranın yayıncının odası gibi kurgulanmış bir set olduğunu söylüyorlar.

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