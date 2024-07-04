Cosplayer'lar Dikkat! İngiltere'de Zelda Kılıcı Taşıyan Adama Hapis Cezası Verildi!
Cosplayer'lar Dikkat! İngiltere'de Zelda Kılıcı Taşıyan Adama Hapis Cezası Verildi!
Gün geçmiyor ki ilginç bir haber daha karşımıza çıkmasın. Birleşik Krallık'ta bir adam, yanında 6 inç bir Zelda kılıcı taşıdığı için tam dört ay hapis cezasına çarptırıldı.
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Zelda serisi son yıllarda başarılı bir iş çıkartıyor.
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Bunun için hapse girilir mi?
İşin aslı biraz daha başka.
Dört ay hapis cezası uygulandı.
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