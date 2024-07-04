Cosplayer'lar Dikkat! İngiltere'de Zelda Kılıcı Taşıyan Adama Hapis Cezası Verildi!

6 inç yani yaklaşık 15 cm boyutunda olsa bile yasalara göre 3 inç yani yaklaşık 8 cm üzeri keskin eşya taşımak İngiltere'de yasak durumunda. Ayrıca bu şahsın daha önceden hırsızlık da dahil olmak üzere birkaç suç dizisine karıştığı da belirtildi.