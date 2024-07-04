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Cosplayer'lar Dikkat! İngiltere'de Zelda Kılıcı Taşıyan Adama Hapis Cezası Verildi!

Cosplayer'lar Dikkat! İngiltere'de Zelda Kılıcı Taşıyan Adama Hapis Cezası Verildi!

Atakan Gümrükçüoğlu
Atakan Gümrükçüoğlu - Onedio Üyesi
04.07.2024 - 12:58

Gün geçmiyor ki ilginç bir haber daha karşımıza çıkmasın. Birleşik Krallık'ta bir adam, yanında 6 inç bir Zelda kılıcı taşıdığı için tam dört ay hapis cezasına çarptırıldı. 

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Zelda serisi son yıllarda başarılı bir iş çıkartıyor.

Zelda serisi son yıllarda başarılı bir iş çıkartıyor.

Nintendo'nun en önemli serilerinden birisi olan Zelda, son dönemlerde gerçekten çok başarılı işlere imza atıyor. Ancak bu haber oyunun başarısından daha çok gerçek hayata getirdiği ilginç bir duruma gebe olacak.

Bunun için hapse girilir mi?

Bunun için hapse girilir mi?

48 yaşındaki Anthony Bray isimli bir kişi, yolda yürürken polisler tarafından durdurularak üzerinde kılıç taşıdığı iddia edilmiş ve tutuklanmıştı. Elindeki kılıcın Master Sword olduğunu söyleyen kişi aynı zamanda bunun sadece bir minyatür olduğunu dile getirse bile tutuklanmaktan kaçamadı.

İşin aslı biraz daha başka.

İşin aslı biraz daha başka.

6 inç yani yaklaşık 15 cm boyutunda olsa bile yasalara göre 3 inç yani yaklaşık 8 cm üzeri keskin eşya taşımak İngiltere'de yasak durumunda. Ayrıca bu şahsın daha önceden hırsızlık da dahil olmak üzere birkaç suç dizisine karıştığı da belirtildi.

Dört ay hapis cezası uygulandı.

Dört ay hapis cezası uygulandı.

Tutuklanan şahıs daha sonra dört aylık hapis cezasına çarptırıldı. Olayla ilgili açıklama yapan polis ekipleri ise, halka açık alanlarda keskin alet taşımaya asla taviz vermeyeceklerini belirtti.

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