Yıllar Önce İptal Edilen Iron Man Projesinden Oyun İçi Görüntüler Ortaya Çıktı!
Yıllar Önce İptal Edilen Iron Man Projesinden Oyun İçi Görüntüler Ortaya Çıktı!
Yıllar önce geliştirilen ve yayınlanmadan iptal edilen Iron Man oyunundan, oyun içi görseller ortaya çıktı.
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Oyun içi görüntüler, geliştirici tarafından paylaşıldı.
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İptal edilen Iron Man oyunu, dönemine göre iyi bir görsel kaliteye de sahipti.
Proje, Activision tarafından iptal edilmiş.
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