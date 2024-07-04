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Yıllar Önce İptal Edilen Iron Man Projesinden Oyun İçi Görüntüler Ortaya Çıktı!

Yıllar Önce İptal Edilen Iron Man Projesinden Oyun İçi Görüntüler Ortaya Çıktı!

Sezer Yıldırım
Sezer Yıldırım - Onedio Üyesi
04.07.2024 - 11:31

Yıllar önce geliştirilen ve yayınlanmadan iptal edilen Iron Man oyunundan, oyun içi görseller ortaya çıktı.

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Oyun içi görüntüler, geliştirici tarafından paylaşıldı.

Oyun içi görüntüler, geliştirici tarafından paylaşıldı.
twitter.com

2003 yılıdna geliştirilmeye başlanan 'The Invincible Iron Man' geliştirme sürecinin ardından iptal edilmişti. İptal edilen bu proje üzerinde çalışan bir geliştirici ise oyuna dair görseller paylaştı.

Oyuna ait bir oynanış videosu da yayınlandı.

İptal edilen Iron Man oyunu, dönemine göre iyi bir görsel kaliteye de sahipti.

İptal edilen Iron Man oyunu, dönemine göre iyi bir görsel kaliteye de sahipti.

2003 yılında geliştirilen bu yapım, görsel olarak da iyi bir kalite yakalamayı başarmış. Henüz geliştirme aşamasında olmasına rağmen, oyunun görsel kalitesi ve animasyonları dikkat çekmeyi başarıyor.

Proje, Activision tarafından iptal edilmiş.

Proje, Activision tarafından iptal edilmiş.

Oyunun geliştiricisi olan Kevin Edwards, geliştirme sürecine dair ufak detaylar da paylaştı. Bu detaylara göre Activision, bu projeyi iptal etti. Ardından da oyunu geliştiren stüdyo olan Genepool Software'i kapattı.

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