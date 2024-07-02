Yaz İndirimleri Rekoru Getirdi: Steam Eş Zamanlı Oyuncu Rekoru Kırıldı!
Yaz İndirimleri Rekoru Getirdi: Steam Eş Zamanlı Oyuncu Rekoru Kırıldı!
PC oyuncularının gözbebeği Steam'de yılın en büyük indirim dönemlerinden olan Yaz İndirimleri başladı. Platforma akın eden kullanıcılar ise Steam'in eş zamanlı kullanıcı rekorunun kırılmasını sağladı.
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Steam Yaz İndirimleri tam gaz başladı!
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Steam Yaz İndirimleri yeni bir rekorla geldi! Steam'in eş zamanlı oyuncu rekoru kırıldı.
Peki Steam Yaz İndirimleri ne zamana kadar devam edecek?
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