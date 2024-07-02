Görüş Bildir
Haberler
Gaming
Yaz İndirimleri Rekoru Getirdi: Steam Eş Zamanlı Oyuncu Rekoru Kırıldı!

Yaz İndirimleri Rekoru Getirdi: Steam Eş Zamanlı Oyuncu Rekoru Kırıldı!

Beril Özge Danacı
Beril Özge Danacı - Onedio İçerik Editörü
02.07.2024 - 10:55

PC oyuncularının gözbebeği Steam'de yılın en büyük indirim dönemlerinden olan Yaz İndirimleri başladı. Platforma akın eden kullanıcılar ise Steam'in eş zamanlı kullanıcı rekorunun kırılmasını sağladı.

İçeriğin Devamı Aşağıda
Reklam

Steam Yaz İndirimleri tam gaz başladı!

Steam Yaz İndirimleri tam gaz başladı!

Steam'in mevsimsel indirimlerinden olan Yaz İndirimleri aynı zamanda platformun en merakla beklenen ve büyük indirim dönemlerinden de biri. Dolar kararının ardından bizler için sönük geçse de Yaz İndirimleri rekorla geldi!

Steam Yaz İndirimleri yeni bir rekorla geldi! Steam'in eş zamanlı oyuncu rekoru kırıldı.

SteamDB verilerine göre Steam Yaz İndirimleri döneminde platform eş zamanlı oyuncu sayısında yeni bir zirveyi gördü. Steam 36 milyon 928 bin 521 eş zamanlı kullanıcıyla rekor tazelerken bir önceki rekor ise 36 milyon 354 bin eş zamanlı oyuncuydu.

Peki Steam Yaz İndirimleri ne zamana kadar devam edecek?

Peki Steam Yaz İndirimleri ne zamana kadar devam edecek?

Yılın en büyük indirim dönemlerinden olan Steam Yaz İndirimleri 11 Temmuz Perşembe günü saat 20:00'de sona erecek. O vakte kadar istek listelerinizi yeniden bir gözden geçirmeyi ve Steam'de etkinliğe özel dağıtılan çıkartmaları kapmayı unutmayın!

İlginizi Çekebilir

Yorumlar ve Emojiler Aşağıda
Reklam
BU İÇERİĞE EMOJİYLE TEPKİ VER!
2
0
0
0
0
0
0
Yorumlar Aşağıda
Reklam
ONEDİO ÜYELERİ NE DİYOR?
Yorum Yazın