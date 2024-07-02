Yaz İndirimleri Rekoru Getirdi: Steam Eş Zamanlı Oyuncu Rekoru Kırıldı!

SteamDB verilerine göre Steam Yaz İndirimleri döneminde platform eş zamanlı oyuncu sayısında yeni bir zirveyi gördü. Steam 36 milyon 928 bin 521 eş zamanlı kullanıcıyla rekor tazelerken bir önceki rekor ise 36 milyon 354 bin eş zamanlı oyuncuydu.