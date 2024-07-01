PlayStation Store'da Büyük Zam! Bazı Oyun Fiyatları Yurtdışını da Aştı
PlayStation Store'da Büyük Zam! Bazı Oyun Fiyatları Yurtdışını da Aştı
Oyun fiyatları zate almış başını gitmişken büyük bir zam haberi de PlayStation cephesinden geldi. PlayStation mağazasındaki zam dalgasıyla birlikte kimi oyunların Türkiye fiyatları yurtdışı fiyatlarını dahi aştı!
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PlayStation cephesinde gözümüzü öyle bir zam haberine, daha doğrusu haberlerine açtık ki ne siz sorun ne biz söyleyelim.
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Yerel fiyatlandırmadan zaten umudumuzu kesmiştik ancak yeni fiyatların yurtdışından da fazla olması oyuncuları hayli kızdırdı.
PlayStation Store'da zamlanan bazı oyunların yeni fiyatları ise şöyle:
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