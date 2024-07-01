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PlayStation Store'da Büyük Zam! Bazı Oyun Fiyatları Yurtdışını da Aştı

PlayStation Store'da Büyük Zam! Bazı Oyun Fiyatları Yurtdışını da Aştı

Beril Özge Danacı
Beril Özge Danacı - Onedio İçerik Editörü
01.07.2024 - 13:09

Oyun fiyatları zate almış başını gitmişken büyük bir zam haberi de PlayStation cephesinden geldi. PlayStation mağazasındaki zam dalgasıyla birlikte kimi oyunların Türkiye fiyatları yurtdışı fiyatlarını dahi aştı!

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PlayStation cephesinde gözümüzü öyle bir zam haberine, daha doğrusu haberlerine açtık ki ne siz sorun ne biz söyleyelim.

PlayStation cephesinde gözümüzü öyle bir zam haberine, daha doğrusu haberlerine açtık ki ne siz sorun ne biz söyleyelim.

Gelen yeni zam dalgasıyla birlikte artık ülkemizde kimi oyunlar yurtdışında standart kabul edilen 60-70 dolarlık fiyat barajını da aşmış vaziyetteler.

Yerel fiyatlandırmadan zaten umudumuzu kesmiştik ancak yeni fiyatların yurtdışından da fazla olması oyuncuları hayli kızdırdı.

Yerel fiyatlandırmadan zaten umudumuzu kesmiştik ancak yeni fiyatların yurtdışından da fazla olması oyuncuları hayli kızdırdı.

Geçtiğimiz aylarda Türkiye ofisini kapatan ve PlayStation'ın ülkemizdeki faaliyetlerini bir distribütör aracılığıyla yürütmeye başlayan Sony Türkiye mağazasındaki zamlarla bu pazarı neredeyse gözden çıkartmış gibi görünüyor. Üstelik bir zamanlar yerel fiyatlandırma gibi avantajlara da sahip olduğumuzu unutmamak gerek.

PlayStation Store'da zamlanan bazı oyunların yeni fiyatları ise şöyle:

PlayStation Store'da zamlanan bazı oyunların yeni fiyatları ise şöyle:

  • The Last of Us Part I - 2,799 TL - 85,50 Dolar

  • God of War Ragnarök - 2,799 TL - 85,50 Dolar

  • Call of Duty: Black Ops 6 2,799 TL - 85,50 Dolar

  • Steallar Blade - 2,799 TL - 85,50 Dolar

  • Assassin's Creed Shadows 2,799 TL - 85,50 Dolar

  • Astro Bot - 2,400 TL - 73,50 Dolar

  • Silent Hill 2 Remake - 2,400 TL - 73,50 Dolar

  • Black Myth: Wukong - 2,400 TL - 73,50 Dolar

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