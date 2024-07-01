PlayStation Store'da Büyük Zam! Bazı Oyun Fiyatları Yurtdışını da Aştı

Geçtiğimiz aylarda Türkiye ofisini kapatan ve PlayStation'ın ülkemizdeki faaliyetlerini bir distribütör aracılığıyla yürütmeye başlayan Sony Türkiye mağazasındaki zamlarla bu pazarı neredeyse gözden çıkartmış gibi görünüyor. Üstelik bir zamanlar yerel fiyatlandırma gibi avantajlara da sahip olduğumuzu unutmamak gerek.