Bir İhanetin Anatomisinden Meksika'da Tofaş'la Yanlamaya Haftanın En Komik Steam Yorumları
Bir İhanetin Anatomisinden Meksika'da Tofaş'la Yanlamaya Haftanın En Komik Steam Yorumları
Bir haftayı daha geride bırakıp kendimizi pazartesi sendromunun kollarına bırakmışken gelin haftaya oyuncuların goygoyları ile başlayıp haftanın en komik Steam yorumlarına bir göz atalım.
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Bizim gibi gerçek hayatı hardcore'da yaşayanlara oyunlardaki zorluğun koymayacağına dair şahane bir örnek.
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En azından mağarada karşına ne çıkabileceğini biliyorsun.
FM ve FC böyledir arkadaşlar, her sene yıllık harcını verir ve aynı oyunu oynamaya devam edersin.
Bitirmek istediğiniz ama nasıl yapacağınızı bilemediğiniz bir ilişkiniz/arkadaşlığınız mı var? Bu oyunu oynayın!
Beni de Astarion'un gerçek olmaması çok üzüyor örneğin.
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Stardew Valley yorumlarında gezinirken böylesi bir kalp kırıklığına rastlayacağımı düşünmemiştim.
Asla! Hangi eşek çatının üstünde spawn olabiliyor, hiçbiri!
Bugatti Veyron falan hikaye, bünye Meksika virajlarına Tofaş'la yan yan girmek istiyor!
Şimdi komiklik yok, sadece hüzün var.
Öğrenci işlerindeki kadının genel isyanı:
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