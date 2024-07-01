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Bir İhanetin Anatomisinden Meksika'da Tofaş'la Yanlamaya Haftanın En Komik Steam Yorumları

Bir İhanetin Anatomisinden Meksika'da Tofaş'la Yanlamaya Haftanın En Komik Steam Yorumları

Beril Özge Danacı
Beril Özge Danacı - Onedio İçerik Editörü
01.07.2024 - 11:47

Bir haftayı daha geride bırakıp kendimizi pazartesi sendromunun kollarına bırakmışken gelin haftaya oyuncuların goygoyları ile başlayıp haftanın en komik Steam yorumlarına bir göz atalım.

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Bizim gibi gerçek hayatı hardcore'da yaşayanlara oyunlardaki zorluğun koymayacağına dair şahane bir örnek.

Bizim gibi gerçek hayatı hardcore'da yaşayanlara oyunlardaki zorluğun koymayacağına dair şahane bir örnek.

Oyun: Kenshi

En azından mağarada karşına ne çıkabileceğini biliyorsun.

En azından mağarada karşına ne çıkabileceğini biliyorsun.

Oyun: Sons of the Forest

FM ve FC böyledir arkadaşlar, her sene yıllık harcını verir ve aynı oyunu oynamaya devam edersin.

FM ve FC böyledir arkadaşlar, her sene yıllık harcını verir ve aynı oyunu oynamaya devam edersin.

Oyun: EA Sports FC 24

Bitirmek istediğiniz ama nasıl yapacağınızı bilemediğiniz bir ilişkiniz/arkadaşlığınız mı var? Bu oyunu oynayın!

Bitirmek istediğiniz ama nasıl yapacağınızı bilemediğiniz bir ilişkiniz/arkadaşlığınız mı var? Bu oyunu oynayın!

Oyun: Chained Together

Beni de Astarion'un gerçek olmaması çok üzüyor örneğin.

Beni de Astarion'un gerçek olmaması çok üzüyor örneğin.

Oyun: Baldur's Gate 3

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Stardew Valley yorumlarında gezinirken böylesi bir kalp kırıklığına rastlayacağımı düşünmemiştim.

Stardew Valley yorumlarında gezinirken böylesi bir kalp kırıklığına rastlayacağımı düşünmemiştim.

Oyun: Stardew Valley

Asla! Hangi eşek çatının üstünde spawn olabiliyor, hiçbiri!

Asla! Hangi eşek çatının üstünde spawn olabiliyor, hiçbiri!

Oyun: The Witcher 3

Bugatti Veyron falan hikaye, bünye Meksika virajlarına Tofaş'la yan yan girmek istiyor!

Bugatti Veyron falan hikaye, bünye Meksika virajlarına Tofaş'la yan yan girmek istiyor!

Oyun: Forza Horizon 5

Şimdi komiklik yok, sadece hüzün var.

Şimdi komiklik yok, sadece hüzün var.

Oyun: Mount&Blade II: Bannerlord

Öğrenci işlerindeki kadının genel isyanı:

Öğrenci işlerindeki kadının genel isyanı:

Oyun: Papers Please

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