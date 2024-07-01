Epic Games Store'da Haftanın Bedavası Ortaya Çıktı: Göklerin Hakimi Olacağız!
Epic Games Store'da Haftanın Bedavası Ortaya Çıktı: Göklerin Hakimi Olacağız!
Epic Games Store'da haftanın bedava oyunu nihayet karşımızda. Steam'de 340 TL'yi aşan fiyat etiketine sahip olan oyun Epic Games Store'de perşembe günü ücretsiz olmaya hazırlanıyor.
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Oyuncular için perşembe günleri aynı zamanda bedava oyun anlamına da geliyor.
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Epic Games Store bu hafta Steam'de 10,40 dolar, yani 340 TL'yi aşan fiyat etiketine sahip The Falconeer ile karşımıza çıkacak.
Bu haftanın ücretsiz oyunu The Falconeer'a kadar Sunless Skies: Sovereign Edition'ı hala kütüphanenize ekleyebileceğinizi de hatırlatalım.
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