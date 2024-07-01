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Epic Games Store'da Haftanın Bedavası Ortaya Çıktı: Göklerin Hakimi Olacağız!

Epic Games Store'da Haftanın Bedavası Ortaya Çıktı: Göklerin Hakimi Olacağız!

Beril Özge Danacı
Beril Özge Danacı - Onedio İçerik Editörü
01.07.2024 - 10:51

Epic Games Store'da haftanın bedava oyunu nihayet karşımızda. Steam'de 340 TL'yi aşan fiyat etiketine sahip olan oyun Epic Games Store'de perşembe günü ücretsiz olmaya hazırlanıyor.

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Oyuncular için perşembe günleri aynı zamanda bedava oyun anlamına da geliyor.

Oyuncular için perşembe günleri aynı zamanda bedava oyun anlamına da geliyor.

Çünkü Epic Games Store kullanıcılarının karşısına her perşembe günü yeni bedava oyunlarla çıkıyor. Haliyle biz oyuncular da bir yandan kütüphanelerimizi doldururken bir yandan da sıradaki bedava oyunları dört gözle bekliyoruz.

Epic Games Store bu hafta Steam'de 10,40 dolar, yani 340 TL'yi aşan fiyat etiketine sahip The Falconeer ile karşımıza çıkacak.

Bu haftanın ücretsiz oyunu The Falconeer'a kadar Sunless Skies: Sovereign Edition'ı hala kütüphanenize ekleyebileceğinizi de hatırlatalım.

4 Temmuz Perşembe saat 18:00 itibariyle ücretsiz olacak The Falconeer'a kadar geçtiğimiz haftanın bedava oyunu Sunless Skies: Sovereign Edition'ı hala kütüphanenize ekleyebilirsiniz ancak elinizi çabuk tutmanızda fayda var.

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