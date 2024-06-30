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En İkonik 9 Rockstar Games Karakterini Sıralıyoruz!

En İkonik 9 Rockstar Games Karakterini Sıralıyoruz!

Atakan Gümrükçüoğlu
Atakan Gümrükçüoğlu - Onedio Üyesi
30.06.2024 - 18:01

Hikayeleri ve kişilikleriyle ön plana çıkan Rockstar Games karakterlerini bu yazımızda konuk ediyoruz. Arthur Morgan'dan Carl Johnson'a kadar uzanan bir yazı sizleri bekliyor olacak!

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9. Cole Phelps

9. Cole Phelps

L.A. Noire oyunuyla karşımıza çıkan karizmatik dedektif Cole Phelps, Rockstar Games'in belki de en az oynanan oyunlarından bir tanesinde ana karakter olsa bile, kişiliği ve azimli duruşuyla gönüllerimizde yer etmeyi başarmıştır.

8. Jimmy Hopkins

8. Jimmy Hopkins

Rockstar Games'in ikonik oyunlarından birisi olan Bully'nin ana karakter Jimmy, oldukça asi ve hırçın yapısıyla biliniyor. Ancak bir ana karakterin vermek istediği tüm duyguları da sunmayı başarabiliyor. Keşke bir devam oyunu da görebilsek.

7. Tommy Vercetti

7. Tommy Vercetti

Kimimizin çocukluğu, kimimizin ise internet kafelerde geçirdiği dakikalara eşdeğer olan Tommy Vercetti, suda yüzmesini bilmese bile mangal gibi yüreği ile Vice City sokaklarında hüküm sürmesini bilen bir karakter olarak hafızalara kazınmıştır.

6. Niko Belic

6. Niko Belic

GTA serisinin en karanlık oyunlarından bir tanesi olan Grand Theft Auto IV, bizlere Niko Bellic gibi oldukça muhteşem bir karakteri tanıtmıştı. Amerikan kültürüne alışmaya çalışan ve her seferinde kendini farklı bir olayın içerisinde bulan Niko, listedeki en ilgi çekici karakterlerden birsi konumunda.

5. Trevor Philips

5. Trevor Philips

Grand Theft Auto V'in üç ana karakterinden birisi olan Trevor Philips, delidolu kişiliği ve kabına sığmaz davranışlarıyla birlikte karşımıza çıkıyor. Oldukça çılgın olan bu karakteri oynaması da büyük bir keyif gerçekten.

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4. Carl Johnson

4. Carl Johnson

Aynı Tommy gibi GTA serisinin en ikonik karakterlerinden birisi olan Carl Johnson'da bu listede kendisine yer buluyor. Sokak dilini bizlere öğreten ve cesur yüreğiyle herkese örnek olan bu karakter, listenin şüphesiz en sevilenleri arasında yer alıyor.

3. Max Payne

3. Max Payne

Kendi başına tam 3 oyuna sahip olan Max Payne, şüphesiz oyun tarihinin en ikonik karakterlerinden bir tanesi. hüzünlü ve derbeder yanına aksiyonlu kişiliğini ekleyerek karşımıza çıkmıştı. Sağa sola zıplayarak düşmanları yere sermek ise oldukça eğlenceliydi.

2. John Marston

2. John Marston

Aile babası rolünü çok güzel yansıtan ve her iki Red Dead Redemption oyununda gördüğümüz John Marston, Rockstar Games'in yarattığı en ikonik karakterlerden bir tanesi. İlk oyunda ana karakter, ikinci oyunda ise yan karakter olarak karşımıza çıkmıştı.

1. Arthur Morgan

1. Arthur Morgan

Ve şüphesiz, en popüleri Arthur Morgan olacaktır. Son dönemlerin en iyi oyunlarından bir tanesi olan Red Dead Redemption 2'nin ana karakteri olan Arthur, dışarıdan kaba ve kötü görünse bile içerisinde sevgi dolu kalbiyle herkese örnek olabilecek bir karakterdir.

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