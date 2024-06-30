En İkonik 9 Rockstar Games Karakterini Sıralıyoruz!

GTA serisinin en karanlık oyunlarından bir tanesi olan Grand Theft Auto IV, bizlere Niko Bellic gibi oldukça muhteşem bir karakteri tanıtmıştı. Amerikan kültürüne alışmaya çalışan ve her seferinde kendini farklı bir olayın içerisinde bulan Niko, listedeki en ilgi çekici karakterlerden birsi konumunda.