En İkonik 9 Rockstar Games Karakterini Sıralıyoruz!
En İkonik 9 Rockstar Games Karakterini Sıralıyoruz!
Hikayeleri ve kişilikleriyle ön plana çıkan Rockstar Games karakterlerini bu yazımızda konuk ediyoruz. Arthur Morgan'dan Carl Johnson'a kadar uzanan bir yazı sizleri bekliyor olacak!
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9. Cole Phelps
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8. Jimmy Hopkins
7. Tommy Vercetti
6. Niko Belic
5. Trevor Philips
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4. Carl Johnson
3. Max Payne
2. John Marston
1. Arthur Morgan
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