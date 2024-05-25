Beklediğimize Değdi Mi? Senua's Saga: Hellblade 2 İnceleme Dosyası!
Beklediğimize Değdi Mi? Senua's Saga: Hellblade 2 İnceleme Dosyası!
Uzun yıllardır beklenen Hellblade 2 sonunda çıktı. Biz de sizler için küçük bir inceleme dosyası oluşturduk.
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10. Hellblade 2 bizlere ne anlatıyor?
9. Hikâye sunumu.
8. Oyunun en büyük eksiği...
7. Savaş savaş nereye kadar?
6. Sıkıcı bulmacalar.
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5. Üst düzey grafikler.
4. Ses dizaynı da örnek gösterilecek seviyede.
3. Kasvetli bir Viking dünyası.
2. Teknik Detaylar.
1. Oyundan ziyade bir deneyim.
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