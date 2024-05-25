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Beklediğimize Değdi Mi? Senua's Saga: Hellblade 2 İnceleme Dosyası!

Beklediğimize Değdi Mi? Senua's Saga: Hellblade 2 İnceleme Dosyası!

Sezer Yıldırım
Sezer Yıldırım - Onedio Üyesi
25.05.2024 - 18:01

Uzun yıllardır beklenen Hellblade 2 sonunda çıktı. Biz de sizler için küçük bir inceleme dosyası oluşturduk.

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10. Hellblade 2 bizlere ne anlatıyor?

10. Hellblade 2 bizlere ne anlatıyor?

Senua'nın hikâyesi kaldığı yerden devam ediyor. İlk oyunda kişisel bir hikâyeye odaklanırken, bu yapımda biraz daha toplumsal olaylara atılıyoruz. İskandinav Mitolojisinde geçen bu yapım, bizleri 10. yüzyıla götürüyor. Halkının Vikingler tarafından birer birer kaçırılmasına şahitlik eden Senua, bu duruma dur demek için yola koyulur. Çıktığı bu yolda büyük bir engel ile karşılaşan Senua, kendini tehlikenin göbeğinde bulur.

9. Hikâye sunumu.

9. Hikâye sunumu.

Hikâye benim için ortalama bir seviyede. Ne çok iyi ne de çok kötü. Kendine çekebiliyor ve merak unsurunu koruyabiliyor. Hikâyesi ortalama olan Hellblade 2, sunumu ile kendini bir basamak yukarı çıkarmayı başarıyor. Hikâyenin oyuncuya aktarılış biçimi, tam anlamıyla bir sinema filmi havasında. Hatta bazı filmlerden daha iyi bir sinematografiye sahip olduğunu bile söyleyebiliriz.

8. Oyunun en büyük eksiği...

7. Savaş savaş nereye kadar?

7. Savaş savaş nereye kadar?

Oyunun savaş mekanikleri oyuncuyu tatmin edecek düzeyde. Tabii, baştan sona aynı şeyleri tekrarladığınızda bu mekaniklerin çok da bir olayı kalmıyor. Her ne kadar oyunda ilerledikçe düşmanlar zorlaşsa da aynı şeyleri tekrarlamaktan başka bir şey yapmıyoruz. Hafif saldırı, ağır saldırı ve kaçınma tuşları ile aksiyona giriyoruz. İlk oyunda olan bazı saldırılar da bu yapımda kaldırılmış durumda. Bu da oyunun savaş kısmını bir yerden sonra sıkıcı bir hale getiriyor.

6. Sıkıcı bulmacalar.

6. Sıkıcı bulmacalar.

Oyunda savaştığımız kısımlar haricinde bulmaca çözdüğümüz alanlar da oluyor. Bu bulmacalar çok zorlayıcı değil. Genel olarak da aynı şeyleri tekrar etmekten öteye gidemiyorlar. Kısaca Hellblade 2, aksiyon kısmında sınıfta kaldığı gibi bu kısımda da sınıfta kalmayı başarıyor.

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5. Üst düzey grafikler.

5. Üst düzey grafikler.

Hellblade 2'nin en can alıcı noktası şüphesiz grafikleri. Yapım, bu anlamda adeta bir teknoloji demosuymuş hissiyatını vermeyi başarıyor. Özellikle karanlık ortamlardaki ışıklandırma detayları, yüksek bütçeli bir filmin içindeymişsiniz gibi hissettirmeyi başarıyor. Aynı şekilde oyunun animasyonları da oldukça detaylı hazırlanmış.

4. Ses dizaynı da örnek gösterilecek seviyede.

4. Ses dizaynı da örnek gösterilecek seviyede.

Hellblade 2, ses tasarımı konusunda da oldukça iyi bir işe imza atmış. Kafamızın içinde konuşan sesler, oyun esnasında bizlere sürekli eşlik ediyor. Tabii bu deneyimi en iyi şekilde yaşamak isterseniz 3D destekli bir kulaklık kullanmanızı tavsiye ederim. Hellblade 2, ses tasarımı konusunda yüksek kalitede bir iş ortaya koymayı başarmış. Aynı şekilde oyunun müzikleri de sizi havaya sokmayı başarıyor.

3. Kasvetli bir Viking dünyası.

3. Kasvetli bir Viking dünyası.

Oyunun öne çıkan bir diğer noktası da sunduğu atmosfer. Hellblade 2, içerisinde bolca vahşet, kan ve rahatsız edici ögeleri barındırıyor. Bunun yanında  oyunun kasvetli dünyası ve tekinsizliği de oldukça iyi aktarılmış. Oyun bunları size iyi bir atmosferde sunmayı başarabiliyor. Özellikle oyunu oynamak için doğru bir ortam oluşturursanız, deneyiminiz daha da iyi bir noktaya gelecektir.

2. Teknik Detaylar.

2. Teknik Detaylar.

Hellblade 2, üst düzey bir grafik kalitesine sahip. Bu nedenle optimizasyon konusunda da akılda soru işaretleri oluşabilir. Yapımcı firma, optimizasyon konusunda oldukça iyi bir iş çıkarmış. Ben oyunu Xbox Series S üzerinde oynadım. Oyun esnasında da herhangi bir teknik sorun ile karşılaşmadım.

1. Oyundan ziyade bir deneyim.

1. Oyundan ziyade bir deneyim.

Hellblade 2, benim için tam anlamıyla bir 'oyun' hissiyatı yaşatmadı. Sadece yürüdüğümüz ve arada derede birkaç düşman kestiğimiz bir yapıdan ibaret. Bu da doğal olarak oyunu sıradanlaştırıyor. Teknik anlamda üst düzey bir yapım olsa da oyun anlamında vasat bir deneyim sunuyor. Oyunun süresi de göz önüne alındığında satın almak için indirim dönemini beklemenizi tavsite ederim. Halihazırda bir Game Pass üyeliğiniz varsa, ekstra bir ücret ödemeden de bu yapıma bir şans verebilirsiniz.

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