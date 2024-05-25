Beklediğimize Değdi Mi? Senua's Saga: Hellblade 2 İnceleme Dosyası!

Hellblade 2, benim için tam anlamıyla bir 'oyun' hissiyatı yaşatmadı. Sadece yürüdüğümüz ve arada derede birkaç düşman kestiğimiz bir yapıdan ibaret. Bu da doğal olarak oyunu sıradanlaştırıyor. Teknik anlamda üst düzey bir yapım olsa da oyun anlamında vasat bir deneyim sunuyor. Oyunun süresi de göz önüne alındığında satın almak için indirim dönemini beklemenizi tavsite ederim. Halihazırda bir Game Pass üyeliğiniz varsa, ekstra bir ücret ödemeden de bu yapıma bir şans verebilirsiniz.