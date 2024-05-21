Merakla Beklenen Seuna's Saga: Hellblade 2'nin İnceleme Puanları Açıklandı
Merakla Beklenen Seuna's Saga: Hellblade 2'nin İnceleme Puanları Açıklandı
İlk oyunu ile beğeni toplayan Hellblade'in devam oyunu, bugün itibariyle çıktı. Oyunun inceleme puanları da açıklandı.
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Hellblade 2, ortalamanın üstünde puanlar almayı başardı.
Oyunun en çok övülen yanı grafikleri oldu.
Oyunun olumsuz yanları ise tekrara binen yapısı.
Hellblade 2, ilk günden Xbox Game Pass kütüphanesine eklendi.
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