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Merakla Beklenen Seuna's Saga: Hellblade 2'nin İnceleme Puanları Açıklandı

Merakla Beklenen Seuna's Saga: Hellblade 2'nin İnceleme Puanları Açıklandı

Sezer Yıldırım
Sezer Yıldırım - Onedio Üyesi
21.05.2024 - 14:48

İlk oyunu ile beğeni toplayan Hellblade'in devam oyunu, bugün itibariyle çıktı. Oyunun inceleme puanları da açıklandı.

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Hellblade 2, ortalamanın üstünde puanlar almayı başardı.

Hellblade 2, ortalamanın üstünde puanlar almayı başardı.

Oyunun piyasaya sürülmesi ile birlikte, ilk inceleme puanları da Metacritic'e girildi. Hellblade 2, şu anda 81 puanlık bir ortalamayı yakalamış durumda. Daha fazla incelemenin eklenmesi ile bu durum değişiklik gösterebilir. Oyunun kullanıcı incelemeleri ise önümüzdeki günlerde açılacak. Göze çarpan basın kuruluşlarının inceleme puanları ise şu şekilde:

  • GamesRadar - 100

  • Eurogamer - 100

  • IGN - 80

  • Forbes - 70

  • GameSpot - 60

Oyunun en çok övülen yanı grafikleri oldu.

Oyunun en çok övülen yanı grafikleri oldu.

İlk oyununda da başarılı bir görsel kalite yakalamayı başaran yapım, bu oyunda çıtayı bir hayli yükseltmiş gibi duruyor. Oyunu inceleyen çoğu kuruluş, bu yapımın konsollardaki en iyi grafiğe sahip oyun olduğunu öne sürdü.

Oyunun olumsuz yanları ise tekrara binen yapısı.

Oyunun olumsuz yanları ise tekrara binen yapısı.

Hellblade 2, her ne kadar görsel olarak üst düzey bir iş ortaya koysa da bazı eksiklikleri bulunuyor. Basın incelemelerinde en çok bahsedilen eksiklik ise oyunun tekrara binmesi. Bu tekrara binme durumu, hem aksiyon tarafında hem de bulmaca tarafında mevcut.

Hellblade 2, ilk günden Xbox Game Pass kütüphanesine eklendi.

Hellblade 2, ilk günden Xbox Game Pass kütüphanesine eklendi.

PC ve Xbox Series X/S için çıkan oyun, ilk günden Game Pass kütüphanesine eklendi. Halihazırda Xbox Game Pass üyeliği olan oyuncular, ekstra bir ücret ödemeden Hellblade 2'yi oynayabilirler.

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