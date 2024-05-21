Steam Türkiye'de Haftanın En Çok Satanları: Ghost of Tsushima Yargı Dağıttı!
Steam Türkiye'de Haftanın En Çok Satanları: Ghost of Tsushima Yargı Dağıttı!
Steam'in çok satanlar listesi bu hafta bir hayaletin rüzgarıyla altüst! Gelin bu hafta ülkemizdeki oyuncular tercihlerini hangi oyunlardan yana kullanmışlar birlikte bir göz atalım.
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1. Listenin ilk sırası elbette Counter-Strike 2 dominasyonunda.
2. Ghost of Tsushima adeta rüzgarı ardına alarak geldi!
3. Battle royale türünü ise bu hafta PUBG: Battlegrounds tek başına temsil ediyor.
Listenin geri kalanı ise şöyle:
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