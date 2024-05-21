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Steam Türkiye'de Haftanın En Çok Satanları: Ghost of Tsushima Yargı Dağıttı!

Steam Türkiye'de Haftanın En Çok Satanları: Ghost of Tsushima Yargı Dağıttı!

Beril Özge Danacı
Beril Özge Danacı - Onedio Editörü
21.05.2024 - 12:08

Steam'in çok satanlar listesi bu hafta bir hayaletin rüzgarıyla altüst! Gelin bu hafta ülkemizdeki oyuncular tercihlerini hangi oyunlardan yana kullanmışlar birlikte bir göz atalım.

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1. Listenin ilk sırası elbette Counter-Strike 2 dominasyonunda.

1. Listenin ilk sırası elbette Counter-Strike 2 dominasyonunda.

Yeri zaman zaman çıkan yeni oyunların etkisiyle değişse de listenin ilk sırasında alışık olduğumuz üzere bu hafta da Counter-Strike 2 var. Valve'ın oynaması ücretsiz oyunu tüm dünyada olduğu gibi ülkemizde de hayli popüler ve yılların eskitemediği serinin hala bir rakibi de yok gibi.

2. Ghost of Tsushima adeta rüzgarı ardına alarak geldi!

2. Ghost of Tsushima adeta rüzgarı ardına alarak geldi!

PlayStation özel oyunlarının PC furyası devam ederken buna kapılan son oyun Ghost of Tsushima oldu. PC oyuncularının bir süredir bekledikleri oyun Sony'nin PC'deki en iyi tek oyunculu oyunu olmayı da başardı.

3. Battle royale türünü ise bu hafta PUBG: Battlegrounds tek başına temsil ediyor.

3. Battle royale türünü ise bu hafta PUBG: Battlegrounds tek başına temsil ediyor.

Geçtiğimiz haftaya göre tam 12 sıra birden yükselerek kendini ilk 3 içine atmayı başaran PUBG: Battlegrounds'un bu başarısında elbette geri dönen klasik Erangel haritasının nostaljik etkisi de var. Oynaması tamamen ücretsiz olan popüler battle royale oyunu bu sırada ne kadar tutunabilecek hep birlikte göreceğiz.

Listenin geri kalanı ise şöyle:

Listenin geri kalanı ise şöyle:

  • Euro Truck Simulator 2

  • Dota 2

  • Hades 2

  • Baldur's Gate 3

  • GTA 5

  • EA Sports FC 24

  • Cyberpunk 2077

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