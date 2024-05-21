Steam Türkiye'de Haftanın En Çok Satanları: Ghost of Tsushima Yargı Dağıttı!

Yeri zaman zaman çıkan yeni oyunların etkisiyle değişse de listenin ilk sırasında alışık olduğumuz üzere bu hafta da Counter-Strike 2 var. Valve'ın oynaması ücretsiz oyunu tüm dünyada olduğu gibi ülkemizde de hayli popüler ve yılların eskitemediği serinin hala bir rakibi de yok gibi.