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Patron Çıldırdı! Epic Games Store Mega İndirimlerinde 5 TL Altına Alabileceğiniz Harika Oyunlar

Patron Çıldırdı! Epic Games Store Mega İndirimlerinde 5 TL Altına Alabileceğiniz Harika Oyunlar

Beril Özge Danacı
Beril Özge Danacı - Onedio Editörü
21.05.2024 - 11:33

Patron bu sefer sahiden çıldırdı! Epic Games Store Mega İndirimleri devam ederken yalnızca 5 TL ve altına sahip olabileceğiniz en güzel oyunları sizler için listeledik.

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Alan Wake's American Nightmare - 4,12 TL

Metro 2033 Redux - 3,10 TL

SOMA - 4,90 TL

Amnesia: The Dark Descent - 3,10 TL

Bridge Constructor: The Walking Dead - 1,85 TL

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Epic Games Store Mega İndirimlerinde 5 TL ve altına alabileceğiniz bazı diğer oyunlar ise şöyle:

Epic Games Store Mega İndirimlerinde 5 TL ve altına alabileceğiniz bazı diğer oyunlar ise şöyle:

  • Metro Last Light Redux - 3,10 TL

  • Tourchlight - 3,80 TL

  • Moonlighter - 4,80 TL

  • Yooka-Laylee and the Impossible Lair - 4,90 TL

  • Killing Floor 2 - 2,45 TL

  • AER Memories of Old - 2,50 TL

  • Inner Space - 3,10 TL

  • Shenmue 3 - 5 TL

  • The Textorcist: The Story of Ray Bibbia - 5 TL

  • Relicta - 3,10 TL

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