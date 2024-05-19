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GTA 5'in Bu Güne Dek Kaç Adet Sattığı Açıklandı: 10 Yılı Deviren Oyun Hala Dudak Uçuklatıyor

GTA 5'in Bu Güne Dek Kaç Adet Sattığı Açıklandı: 10 Yılı Deviren Oyun Hala Dudak Uçuklatıyor

Beril Özge Danacı
Beril Özge Danacı - Onedio Editörü
19.05.2024 - 17:36

2013 yılında karşımıza çıkan ve oyun dünyasını değiştiren GTA 5'in bu zamana dek kaç adet sattığı Take-Two tarafından resmi raporlarda açıklandı. 10 yılı deviren oyun hala deli gibi satıyor!

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2013 yılında konsollara, bundan iki yıl sonra da PC'ye gelen GTA 5 eskimek şöyle dursun popülerliğini hala devam ettiriyor.

2013 yılında konsollara, bundan iki yıl sonra da PC'ye gelen GTA 5 eskimek şöyle dursun popülerliğini hala devam ettiriyor.

Hem konsol hem de PC cephesinde hala çok satanlar listelerine girmeyi başaran GTA 5 özellikle online modu ile hala yaşayan ve güncelleme almaya da devam eden bir oyun.

GTA serisinin geliştiricisi Rockstar Games'in çatısı altında bulunduğu Take-Two GTA 5'in bu zamana dek kaç adet sattığını açıkladı.

GTA serisinin geliştiricisi Rockstar Games'in çatısı altında bulunduğu Take-Two GTA 5'in bu zamana dek kaç adet sattığını açıkladı.

Take-Two'nun resmi kazanç raporunda açıklanan rakamlara göre seriden bağımsız olarak yalnızca GTA 5 çıkışından beri bu zamana dek 200 milyon kopyanın üzerinde satmış! Üstelik on yılı çoktan deviren oyun yalnızca son üç ay içerisinde 5 milyonluk satış rakamını da geride bırakmış.

GTA 5'in yanında Rockstar Games'in bir diğer popüler oyunu Red Dead Redemption 2'nin de bu zamana dek kaç adet sattığı raporlarda açıklandı.

GTA 5'in yanında Rockstar Games'in bir diğer popüler oyunu Red Dead Redemption 2'nin de bu zamana dek kaç adet sattığı raporlarda açıklandı.

2018 yılında çıkan ve bundan bir yıl sonra PC oyuncularıyla buluşan bir diğer efsane Red Dead Redemption 2 ise bu zamana dek her platformda toplamda 64 milyon satarak müthiş bir başarıya imza atmış vaziyette.

Yine de tüm bu başarıya rağmen GTA 5'in hala yanına dahi yaklaşamadığı bir oyun var!

Yine de tüm bu başarıya rağmen GTA 5'in hala yanına dahi yaklaşamadığı bir oyun var!

Resmi rakam tam olarak bilinmese de 300 milyon adetlik satış rakamını geride bırakmayı başaran Minecraft hala en çok satan oyun olma ünvanını elinde bulunduruyor. Üstelik 2011'de yayınlanan oyunun zirveyi devredeceği bir oyun da ufukta görünmüyor.

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