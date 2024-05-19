GTA 5'in Bu Güne Dek Kaç Adet Sattığı Açıklandı: 10 Yılı Deviren Oyun Hala Dudak Uçuklatıyor
GTA 5'in Bu Güne Dek Kaç Adet Sattığı Açıklandı: 10 Yılı Deviren Oyun Hala Dudak Uçuklatıyor
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2013 yılında konsollara, bundan iki yıl sonra da PC'ye gelen GTA 5 eskimek şöyle dursun popülerliğini hala devam ettiriyor.
GTA serisinin geliştiricisi Rockstar Games'in çatısı altında bulunduğu Take-Two GTA 5'in bu zamana dek kaç adet sattığını açıkladı.
GTA 5'in yanında Rockstar Games'in bir diğer popüler oyunu Red Dead Redemption 2'nin de bu zamana dek kaç adet sattığı raporlarda açıklandı.
Yine de tüm bu başarıya rağmen GTA 5'in hala yanına dahi yaklaşamadığı bir oyun var!
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